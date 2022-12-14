《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院副總理孫春蘭在北京調研指導疫情

防控工作，強調要將重心從防控感染轉到醫療救治。當前北京新增感染者處於快速增長期，但絕

大多數為無症狀感染者和輕型病例，目前醫院有５０名重症危重症患者，多數有基礎性疾病。她

強調，當務之急是支持北京保障好群眾的就醫用藥。



＊目前藥品和檢測試劑正在加緊生產、供應＊



孫春蘭指出，目前北京市有３０３家發熱門診，要優化流程，同時擴容醫療資源，加快在方

艙醫院設置發熱門診，所有發熱門診都增加診室和醫務力量，分流大醫院患者就診壓力，減少患

者等候時間。要強化分級診療，發揮社區醫療衛生機構、互聯網醫院作用。社區要從風險人員管

控轉到醫療救治服務，做好健康調查、送藥上門、心理疏導。要加強老年人、兒童、有基礎性疾

病患者、孕產婦、血液透析患者等脆弱群體的保護，不管新冠還是普通患者，醫療機構都要接診

治療。目前藥品和檢測試劑正在加緊生產、供應，總體可滿足需求，有關部門已成立專班每日調

度，北京市要精細化投放，發揮線上線下市場作用，保障終端配送效率，提高可及性。北京市委

市政府正在下大力氣加快解決群眾就醫用藥問題，我們有舉國體制的優勢，一定能平穩渡過疫情

高峰。

