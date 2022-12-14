《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家藥監局召開加強新冠病毒抗原檢測試

劑質量安全監管視頻調度會，要求各新冠病毒抗原檢測試劑註冊人、生產經營企業要聚焦質量安

全風險隱患，對標質量管理體系要求，全面開展排查治理。

復星診斷科技（上海）有限公司、南京諾唯贊醫療科技有限公司、浙江東方基因生物製品股

份有限公司、深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司、重慶中元匯吉生物技術股份有限公司的主要

負責人，匯報了企業落實主體責任、加強生產質量管理工作等有關情況。江蘇省、福建省、重慶

市藥監局的負責人匯報了加強新冠病毒抗原檢測試劑生產經營環節質量安全監管工作情況。



＊不得違法違規開展網絡銷售活動＊



會議要求，各新冠病毒抗原檢測試劑註冊人、生產經營企業要要嚴格執行生產質量管理規範

要求，不得脫離質量管理體系進行生產，不得擅自變更或者增加生產地址，不得放行不合格產品

出廠和上市，不得隨意修改產品標籤和說明書。經營企業要嚴格執行經營質量管理規範要求，不

得脫離經營質量管理體系進行經營，不得無證或者無資質從事經營活動，不得經營或者進口不符

合法定要求的產品，不得從非法渠道購進產品，不得擅自變更經營場所和庫房地址，不得違規運

輸或者貯存產品，不得違法違規開展網絡銷售活動；網絡交易服務第三方平台不得違法違規提供

網絡交易平台服務。

