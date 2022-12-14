《經濟通通訊社１４日專訊》國家衛健委從今日起不再公布無症狀感染者數據，僅公布輸入

及本土確診數據。中國疾控中心解讀指，近期，各地出現報告數據下降，和群眾的感受不一致，

主要原因：一是防控措施進一步調整優化後，不再按行政區域開展全員核酸檢測，除重點人群、

重點場所外，其他人員以「願檢盡檢」為主，全國核酸篩查人數總量下降，醫療機構報告感染者

數據相應減少。二是無症狀感染者、輕症患者及疑似病例，特別是自測抗原陽性人員居家治療，

無需去醫療機構就診，相關信息無法納入醫療機構填報數據中。

至於下一步如何適應新形勢，開展監測和報告工作，《央視》引述中國疾控中心應急中心李

群主任表示，繼續以中國疾病預防控制信息系統網絡直報為主體，做好醫院就診病例的監測和報

告。同時，依托全國流感樣病例監測系統，開展哨點監測等多種形式的監測，加強養老機構、精

神病院、福利機構、學校、醫療衛生機構等重點機構聚集性疫情的監測和報告，及時掌握疫情規

模、範圍、強度和病毒變異情況，研判疫情趨勢，為防控政策制定提供科學依據。（ｗｌ）

