《經濟通通訊社１４日專訊》亞洲開發銀行下調今明兩年亞洲發展中經濟體的增長預測，因

該地區面臨俄烏衝突、中國防疫政策和全球經濟放緩這些持續不利因素的衝擊。亞開行在其亞洲

發展展望報告的補充報告中預計，中國的增長可能會比之前預期要慢，今年和明年分別增長

３﹒０％和４﹒３％，低於此前預測的３﹒３％和４﹒５％。該行認為，中國的經濟活動仍然受

到零星的新冠疫情爆發、動態清零政策以及房地產市場持續疲軟的影響。

亞開行料２０２２年亞洲發展中經濟體的增長率將放緩至４﹒２％，略低於９月時預測的

４﹒３％，為第五次下調該展望。明年預計增長４﹒６％，遠低於此前預測的４﹒９％。這些經

濟體中也包括中國和印度。報告指，亞洲發展中經濟體的復甦有望繼續，但會失去動力。

次一級區域的增長前景喜憂參半，東南亞和中亞２０２２年預測上調，而東亞今明兩年的預

估因中國經濟疲軟而下調。亞開行表示，該地區的消費通脹可能會有所緩解，目前預計今年通脹

率為４﹒４％，之前預估為４﹒５％，２０２３年為４﹒２％。

亞開行還警告稱，由於俄烏衝突可能使大宗商品價格再次飆升、刺激全球通脹並引發進一步

的貨幣緊縮，因此增長前景面臨的風險依然存在。（ｗｌ）

