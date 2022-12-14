《經濟通通訊社１４日專訊》世茂股份（滬：６００８２３）上周五（９日）宣布，近期擬

就公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，所有存續公司債券當日開市起停牌。據外電１３

日引述知情人士表示，世茂股份計劃對旗下５隻公司債（１９世茂Ｇ３、２０世茂Ｇ１、２０世

茂Ｇ２、２０世茂Ｇ３和２０世茂Ｇ４）進行統一展期４年至２０２６年１２月，期間將分期償

付本息。

據悉，世茂方面解釋，為緩解展期後公司前期資金壓力，設置展期後第一年利息將於

２０２４年３月及２０２４年６月各支付５０％；第二年利息於２０２５年３月及２０２５年６

月支付５０％；２０２４年１２月後利息按年支付。同時，公司擬自２０２４年１２月份到

２０２６年１２月，每三個月支付２％、６％、１０％、１０％、１２％、１５％、１５％、

１５％及１５％的本金。

此外，世茂方面將對５隻債券新增資產股權質押增信，並設置增信項目第三方機構現金流監

督機制，增信資產包括世茂三亞國際金融中心、紹興世茂廣場等項目的股權。

報道稱，對於世茂股份的展期方案，多位投資人表示誠意欠奉，尤其本金支付如「擠牙膏」

，因此將投出反對票。世茂股份股價走弱，現跌１﹒５％，報２﹒５５元人民幣。（ｗｌ）

