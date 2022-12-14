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AH股新聞

14/12/2022 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０７％，憧憬美加息幅度再降外圍走強

　　《經濟通通訊社１４日專訊》周二（１３日）公布的美國１１月消費者價格指數（ＣＰＩ）
放緩，刺激美股早盤大幅走高，尾段升幅收窄。環球股市普遍走高，上證綜合指數（滬綜指）高
開０﹒０７％，報３１７８﹒５５點，深綜指高開０﹒０６％，創業板指升０﹒３６％，半導體
股大幅造好，地產股走低。
　　鑑於當局大幅縮減民眾核酸檢測次數和範圍，近期內地官方公布的陽性個案持續大幅回落，
與真實疫情情況有一定差距。國家衛健委最新表示，當前，新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策
略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，從今天起不
再公布無症狀感染者數據。
　　《中國證券報》引述專家指，多個省份拿到的２０２３年專項債提前批額度均明顯高於
２０２２年專項債提前批額度，中國２０２３年新增專項債發行規模可能高於４﹒４０萬億元（
人民幣．下同）。
　　內媒統計，進入１２月，瀋陽、海口、武漢、上海、廣州等多地已發放或計劃發放新一批消
費券，以加快促進消費市場持續恢復。
　　據外電報道，中國放寬封控致疫情升溫，內地確診交易員突增，導致在岸人民幣兌美元交易
量於周一下跌至４月以來低位，銀行將啟動後備計劃以保持運營順暢，知情人士指，截至昨日北
京一家中資銀行有一半的外匯交易員請病假，使執行和確認交易的過程大大放慢。
　　人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，完全對沖到期量。（ｅｙ）

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