《經濟通通訊社１４日專訊》周二（１３日）公布的美國１１月消費者價格指數（ＣＰＩ）

放緩，刺激美股早盤大幅走高，尾段升幅收窄。環球股市普遍走高，上證綜合指數（滬綜指）高

開０﹒０７％，報３１７８﹒５５點，深綜指高開０﹒０６％，創業板指升０﹒３６％，半導體

股大幅造好，地產股走低。

鑑於當局大幅縮減民眾核酸檢測次數和範圍，近期內地官方公布的陽性個案持續大幅回落，

與真實疫情情況有一定差距。國家衛健委最新表示，當前，新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策

略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，從今天起不

再公布無症狀感染者數據。

《中國證券報》引述專家指，多個省份拿到的２０２３年專項債提前批額度均明顯高於

２０２２年專項債提前批額度，中國２０２３年新增專項債發行規模可能高於４﹒４０萬億元（

人民幣．下同）。

內媒統計，進入１２月，瀋陽、海口、武漢、上海、廣州等多地已發放或計劃發放新一批消

費券，以加快促進消費市場持續恢復。

據外電報道，中國放寬封控致疫情升溫，內地確診交易員突增，導致在岸人民幣兌美元交易

量於周一下跌至４月以來低位，銀行將啟動後備計劃以保持運營順暢，知情人士指，截至昨日北

京一家中資銀行有一半的外匯交易員請病假，使執行和確認交易的過程大大放慢。

人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，完全對沖到期量。（ｅｙ）

