《經濟通通訊社１４日專訊》美國通脹數據下降幅度超預期，憧憬美聯儲加息幅度將進一步

減碼，環球股市普遍走高，惟Ａ股表現平平，滬綜指先高開０﹒０７％，盤中則保持窄幅上落，

半日收升０﹒１３％，報３１８０﹒５９點，醫藥股回落，深成指升０﹒０８％，創業板指跌

０﹒２６％。

兩市半日成交４９４０億元（人民幣．下同），和上日（１３日）同時段成交相若。

鑒於當局大幅縮減民眾核酸檢測次數和範圍，近期內地官方公布的陽性個案持續大幅回落，

與真實疫情情況有一定差距。國家衛健委最新表示，當前，新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策

略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，從今天起不

再公布無症狀感染者數據。

國家統計局原定於明日（１５日）舉行１１月份國民經濟運行情況新聞發布會，並公布上月

工業、固定資產投資、房地產、消費、能源生產等重要數據，不過統計局今早公布，根據「工作

安排」，有關發布會將取消，改為在官方網站發布新聞稿和有關數據。另外，外媒指中央經濟工

作會議將推遲召開，此前傳聞指會議原定將於明日舉行。



＊Ｐａｘｌｏｖｉｄ或准網售，新冠藥概念動搖＊



內媒發現，中國網上藥店平台「１藥網」於昨日（１３日）下午一度預售輝瑞新冠口服抗病

毒藥物Ｐａｘｌｏｖｉｄ，定價為每盒２９８０元，每人限購三盒，但由於Ｐａｘｌｏｖｉｄ屬

處方藥，未經醫生問診不得購買，很快１藥房ＡＰＰ就已下架有關藥品。１藥網昨晚澄清稱，１

藥網將按照國務院防控機制辦公室通知，通過互聯網醫院為符合條件的患者提供診療和用藥服務

。

在過去三年，中國一直以連花清瘟等中成藥作為防治新型冠狀病毒疾病的藥物，開放新冠特

效藥料對有關藥品銷量造成衝擊。新冠藥概念股中中成藥股領跌，上海凱寶

（深：３０００３９）挫１２﹒５％，香雪製藥（深：３００１４７）跌１０﹒５％，康緣藥業

（滬：６００５５７）跌停，維康藥業（深：３００８７８）跌９﹒２％，貴州三力

（滬：６０３４３９）跌８﹒７％，精華製藥（深：００２３４９）跌８﹒３％。

其他新冠藥股同跌，康芝藥業（深：３０００８６）挫１０﹒４％，海辰藥業

（深：３００５８４）跌９﹒７％，豐原藥業（深：０００１５３）挫９％，賽升藥業

（深：３００４８５）跌７﹒９％，亨迪藥業（深：３０１２１１）跌７﹒３％。



＊盼萬億資金放閘，半導體股谷底歡呼＊



在美國游說下，有傳日本和荷蘭或於未來幾周宣布，禁止向中國出售能夠製造１４納米或更

先進晶片的機械。據《路透》最新引述三位消息人士透露，中國正在制定一項規模逾１萬億元的

半導體產業扶持計劃，是為對抗美國旨在減緩中國技術進步所作出的舉措。

憧憬國家新一輪資金湧入，半導體板塊今早顯著拉漲，氣派科技（滬：６８８２１６）升

１５﹒１％，國星光電（深：００２４４９）、文一科技（滬：６００５２０）、中晶科技

（深：００３０２６）、大港股份（深：００２０７７）漲停，偉測科技（滬：６８８３７２）

飆９﹒６％，路維光電（滬：６８８４０１）升８﹒７％，晶華微（滬：６８８１３０）升

７﹒８％。（ｅｙ）

