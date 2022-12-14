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AH股新聞

14/12/2022 11:32

《Ａ股行情》白酒半導體拉漲抵銷醫藥股跌浪，滬指半日升０﹒１％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國通脹數據下降幅度超預期，憧憬美聯儲加息幅度將進一步
減碼，環球股市普遍走高，惟Ａ股表現平平，滬綜指先高開０﹒０７％，盤中則保持窄幅上落，
半日收升０﹒１３％，報３１８０﹒５９點，醫藥股回落，深成指升０﹒０８％，創業板指跌
０﹒２６％。
　　兩市半日成交４９４０億元（人民幣．下同），和上日（１３日）同時段成交相若。
　　鑒於當局大幅縮減民眾核酸檢測次數和範圍，近期內地官方公布的陽性個案持續大幅回落，
與真實疫情情況有一定差距。國家衛健委最新表示，當前，新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策
略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，從今天起不
再公布無症狀感染者數據。
　　國家統計局原定於明日（１５日）舉行１１月份國民經濟運行情況新聞發布會，並公布上月
工業、固定資產投資、房地產、消費、能源生產等重要數據，不過統計局今早公布，根據「工作
安排」，有關發布會將取消，改為在官方網站發布新聞稿和有關數據。另外，外媒指中央經濟工
作會議將推遲召開，此前傳聞指會議原定將於明日舉行。
　
＊Ｐａｘｌｏｖｉｄ或准網售，新冠藥概念動搖＊
　
　　內媒發現，中國網上藥店平台「１藥網」於昨日（１３日）下午一度預售輝瑞新冠口服抗病
毒藥物Ｐａｘｌｏｖｉｄ，定價為每盒２９８０元，每人限購三盒，但由於Ｐａｘｌｏｖｉｄ屬
處方藥，未經醫生問診不得購買，很快１藥房ＡＰＰ就已下架有關藥品。１藥網昨晚澄清稱，１
藥網將按照國務院防控機制辦公室通知，通過互聯網醫院為符合條件的患者提供診療和用藥服務

　　在過去三年，中國一直以連花清瘟等中成藥作為防治新型冠狀病毒疾病的藥物，開放新冠特
效藥料對有關藥品銷量造成衝擊。新冠藥概念股中中成藥股領跌，上海凱寶
（深：３０００３９）挫１２﹒５％，香雪製藥（深：３００１４７）跌１０﹒５％，康緣藥業
（滬：６００５５７）跌停，維康藥業（深：３００８７８）跌９﹒２％，貴州三力
（滬：６０３４３９）跌８﹒７％，精華製藥（深：００２３４９）跌８﹒３％。
　　其他新冠藥股同跌，康芝藥業（深：３０００８６）挫１０﹒４％，海辰藥業
（深：３００５８４）跌９﹒７％，豐原藥業（深：０００１５３）挫９％，賽升藥業
（深：３００４８５）跌７﹒９％，亨迪藥業（深：３０１２１１）跌７﹒３％。
　
＊盼萬億資金放閘，半導體股谷底歡呼＊
　
　　在美國游說下，有傳日本和荷蘭或於未來幾周宣布，禁止向中國出售能夠製造１４納米或更
先進晶片的機械。據《路透》最新引述三位消息人士透露，中國正在制定一項規模逾１萬億元的
半導體產業扶持計劃，是為對抗美國旨在減緩中國技術進步所作出的舉措。
　　憧憬國家新一輪資金湧入，半導體板塊今早顯著拉漲，氣派科技（滬：６８８２１６）升
１５﹒１％，國星光電（深：００２４４９）、文一科技（滬：６００５２０）、中晶科技
（深：００３０２６）、大港股份（深：００２０７７）漲停，偉測科技（滬：６８８３７２）
飆９﹒６％，路維光電（滬：６８８４０１）升８﹒７％，晶華微（滬：６８８１３０）升
７﹒８％。（ｅｙ）

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