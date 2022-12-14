《經濟通通訊社１４日專訊》美國通脹數據下降幅度超預期，憧憬美聯儲加息幅度將進一步

減碼，環球股市普遍走高，惟Ａ股表現平平，滬綜指先高開０﹒０７％，盤中則保持窄幅上落，

醫藥、地產股領跌，早段半導體板塊領漲但午後回落，消費及券商板塊接力撐市，全日幸保不失

，滬綜指收市微升０﹒０１％，報３１７６﹒５３點，深成指跌０﹒０２％，創業板指跌

０﹒３４％。

兩市全日成交８１６４億元（人民幣．下同），按日減少０﹒７％，再刷新半個月低，午後

外資異動回流Ａ股，陸股通全日淨流入超過１６億元。

鑒於當局大幅縮減民眾核酸檢測次數和範圍，近期內地官方公布的陽性個案持續大幅回落，

與真實疫情情況有一定差距。國家衛健委最新表示，當前，新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策

略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，從今天起不

再公布無症狀感染者數據。

關注明日（１５日）國家統計局公布１１月規上工業、固定資產投資、房地產、消費、能源

生產等重要數據，但國家統計局出於「工作安排」不會舉行新聞發布會；此前有傳明日將召開中

央經濟工作會議，但外媒最新報道指中經會將推遲召開。



＊旅遊股跳舞，白酒股持續上行＊



防疫措施放開，多地密鑼緊鼓籌備活動刺激旅遊業，貴州省政府公布，自本周五（１６日）

起至明年２月２８日，遊客在貴州旅遊可享受一免三減半政策，即園區門票全面，高速公路收費

、酒店民宿及旅遊商品五折。另外，北京市昨日起恢復旅行社及在線旅遊企業經營在京團隊旅遊

、進出京跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

滬深旅遊股午後彈起，西安旅遊（深：０００６１０）、嶺南控股（深：０００５２４）漲

停，曲江文旅（滬：６００７０６）漲７﹒８％，三特索道（深：００２１５９）升６％，西域

旅遊（深：３００８５９）漲５﹒６％，眾信旅遊（深：００２７０７）升５﹒５％。民航股小

升，南方航空（滬：６０００２９）升０﹒６％，中國東航（滬：６００１１５）、中國國航

（滬：６０１１１１）升０﹒５％。

釀酒股延續上行區間，會稽山（滬：６０１５７９）漲停，金徽酒（滬：６０３９１９）升

７﹒６％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升６﹒１％，水井坊（滬：６００７７９）升

５﹒７％，瀘州老窖（深：０００５６８）升４﹒２％，五糧液（深：０００８５８）升

２﹒６％，股王貴州茅台（滬：６００５１９）揚１﹒２％。



＊新華製藥六連漲停，中成藥捱沽＊



內媒發現，網上藥店平台「１藥網」於昨日下午一度預售輝瑞新冠口服抗病毒藥

Ｐａｘｌｏｖｉｄ，定價為每盒２９８０元，每人限購三盒，但由於Ｐａｘｌｏｖｉｄ屬處方藥

，未經醫生問診不得購買，很快１藥房ＡＰＰ就已下架有關藥品。１藥網急澄清，將按照國務院

防控機制辦公室通知，通過互聯網醫院為符合條件的患者提供診療和用藥服務。

開放新冠特效藥料對其他相關藥品銷量造成衝擊，中成藥領跌，上海凱寶

（深：３０００３９）挫１４﹒３％，香雪製藥（深：３００１４７）跌１１﹒７％，盤龍藥業

（深：００２８６４）、龍津藥業（深：００２７５０）、貴州三力（滬：６０３４３９）、精

華製藥（滬：６００２２２）跌停。至於成為防疫新形勢明星股的新華製藥

（深：０００７５６）連續第六日漲停，刷新上市新高。

券商股亦走高，紅塔證券（滬：６０１２３６）漲４﹒５％，國投資本

（滬：６０００６１）升１﹒８％，中信証券（滬：６０００３０）升１﹒２％，中國銀河

（滬：６０１８８１）、廣發証券（深：０００７７６）、中信建投（滬：６０１０６６）升

０﹒９％，中金公司（滬：６０１９９５）升０﹒８％。（ｅｙ）

表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９５４﹒８９ ＋０﹒２３

上證綜合指數 ３１７６﹒５３ ＋０﹒０１ ３３３９﹒５１

深證綜合指數 ２０４８﹒６１ －０﹒０９ ４７６９﹒２７

上證Ｂ股指數 ２８９﹒７０ －０﹒１６ １﹒３８

深證Ｂ股指數 １１６１﹒９１ ＋０﹒２６ ０﹒５５

上證１８０指數 ８４１８﹒０２ ＋０﹒１８

上證３８０指數 ５７７６﹒８３ －０﹒１７

深證成份指數 １１３２１﹒８１ －０﹒０２

中小創新指數 ２３５６﹒４５ －０﹒３３

深圳創業板指數 ２３６８﹒０８ －０﹒３４

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