《經濟通通訊社１４日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘５０５﹒４億元，用１４﹒６億元或２﹒８％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１６﹒５２億元，結束連續三日淨流出。

（ｄｗ）

