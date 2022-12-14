《經濟通通訊社１４日專訊》中國政協經濟委員會副主任劉世錦今天在新浪財經年會上表示

，擴大消費要提高低收入階層收入，但重點要轉向增加型消費。而加快基本公共服務均等化是當

務之急，這件事情不能再拖。他建議，把投資的老的「三駕馬車」（製造業、基建、房地產）要

轉向新的「三駕馬車」（製造業、基建、服務業投資），新三駕馬車的投資重點要轉向兩件事情

，一個是促進產業轉型升級；另外一個方面是人力資本提升。

劉世錦指出，從政府投資來講，著力點要從物質資本投資轉向人力資本投資，要改變人力資

本投資見效弱、見效慢的看法。同時要把基本公共服務均等化做到位，這可以直接拉動各類的發

展性需求，可以減少預防型儲蓄，增加當期消費。

他提到一個現象，疫情期間的群體收入是在下降的，但是儲蓄還在上升，因為他感覺到未來

有不確定性，需要增加儲蓄，這是一種預防性的儲蓄。如果基本公共服務到位了，就可以減少這

種預防性的儲蓄，就可以把這個儲蓄的錢拿來消費。另外，也可以拉動保障性住房和相關基礎設

施建設，從長期來講人力資本提升將增強發展的活力、質量和創新性。



＊加快基本公共服務的均等化，城鄉要素雙向流動＊



為適應需求側變動的新特點，劉世錦提出五大新的增長動能包括：一是發展新需求，要加快

基本公共服務的均等化，推進這方面的改革，重點是近３億進城農民工的戶籍制度改革和住房、

教育、醫療衛生、養老等基本公共服務水平的提升。由此帶動發展型消費和相關生存型消費、住

房和相關基礎設施建設、人力資本驅動的產業增長。

二是城鄉要素雙向流動。要深化農村土地制度改革，加快城鄉之間人員、土地、資金、技術

等生產要素的雙向流動。一方面是農民要繼續進城；另一方面，城里人也可以下鄉，將帶動城鄉

接合部住房和基礎設施投資、製造業和服務業的發展、城鄉居民財產性收入的增長。

三是進一步增強人口要素和產業的聚集效應，持續推進都市圈、城市群發展，帶動前沿科技

的原創突破、產業組織的優勝劣汰，從而形成日益擴大的基於產業素質、創新能力和要素利用效

率提升的發展機會。

四是出口升級。提升出口產業在全球產業鏈中的地位和控制力，在保持成本優勢的同時持續

增強技術質量的競爭力，擴大國際上高端市場佔有率，在匯率合理升值的背景下保持出口的穩定

增長。

五是數字化和綠色化賦能。數字化、綠色化相互融合，以增量優先、逐步提高存量的方式，

對國民經濟進行系統改造，擴展由大量應用場景驅動的增長空間。（ｗｌ）

