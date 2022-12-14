《經濟通通訊社１４日專訊》進入１２月內地銀行理財贖回壓力再次加大，引發部分公司調

整應對策略。據《路透》引述兩位消息人士今日透露，部分銀行理財子公司擬對攤餘成本法和市

值法在產品中的使用比例進行調整，通過更多地採用攤餘成本法，應對近期的贖回壓力。

知情人士稱，更多用期限匹配的攤餘成本法估值，減少市價估值的比例，是資管新規允許的

。調整後，新買入的債券可以使用攤餘成本法進行估值，但應是滿足攤餘成本法的使用條件、期

限匹配且符合會計準則的債券。

剛從１１月巨額贖回中稍有喘息，銀行業理財產品１２月伊始再遭贖回壓力。決策層重新聚

焦「穩增長」、國內持續三年的嚴格防疫政策驟然放開，經濟基本面預期轉暖，對債市構成衝擊

，疊加月初前期破淨或回撤的產品到期規模較大，市場再陷「理財拋售－債市下跌」負反饋循環

。銀行間市場１０年國債收益率今日一度回落近４個基點（ｂｐ），此前尤為疲弱的三年和五年

利率債降幅更是達到５﹒５－７﹒５個ｂｐ。

外電早前有消息稱，中國金融監管部門召集部分保險公司、銀行開會，建議銀行為應對理財

產品贖回壓力而出售的債券，在符合相關監管要求的前提下，由保險公司承接買入。（ｗｌ）

