【ＦＯＣＵＳ】美國核聚變研究取得歷史性突破，令「無限」清潔能源進一步接近現實之際

，２０２２年最後一次揭盅的ＣＰＩ數據顯示，能源商品價格按月大降２％；剔除能源和食品價

格的核心ＣＰＩ按年漲幅亦回落至６％（預期：６﹒１％），再次錨定周四（１５日）凌晨

ＦＯＭＣ議息的５０基點加幅。華爾街為通脹見頂、升息放緩歡呼，但需留意身後的兩隻「黃雀

」－－服務價格粘性及企業盈利下滑。



＊核心商品、住房通脹不足為懼＊



年初因俄烏戰爭攪動的能源、食品等供應鏈巨震，推升花旗國ＣＰＩ於６月錄得９﹒１％的

４０年極值，倒逼如夢初醒的聯儲，於６月、７月、９月、１１月連續四度暴力加息７５基點。

所謂物極必反，眼見最新公布的１１月ＣＰＩ錄連續第五個月放緩，報７﹒１％（預期

：７﹒３％）的１２個月最低，主席鮑公關注的核心通脹評估新框架「三劍客」之一的「核心商

品通脹」，正加速邁向緊縮，汽油跌２％、二手車跌２﹒９％、機票跌３％、電視跌３﹒８％、

玩具跌１﹒８％。

「三劍客」之二的「住房服務通脹」，按月升０﹒６％仍是通脹的最大推手；其中，主要住

所租金、主要住所業主等價租金經季節調整後按月分別升０﹒８％、０﹒７％。但鑒於勞工部的

住房成本數據通常滯後市場實際水平９至１２個月，此亦非心頭之患。事實上，全美房地產經紀

人協會公布的房屋中位價，１０月已較６月的歷史峰值回落逾８％（３７﹒９萬美元 ＶＳ

４１﹒４萬美元），Ｚｉｌｌｏｗ全國租金價格指數亦顯示１１月錄連續第二個月下跌。



＊服務通脹粘性＋企業盈利下滑＊



鮑公明日會否宣布抗通脹之戰勝利？面對「三劍客」之三的「除住房以外的核心服務通脹」

粘性依舊，答案顯然為否。

具體看，１１月休閑服務、教育通訊服務、其他服務價格按月分別升１％、１％、０﹒８％

，且過去三個月漲幅較上半年續擴；而亞特蘭大聯儲公布的Ｓｔｉｃｋｙ－Ｐｒｉｃｅ ＣＰＩ

，按年升幅更節節加速至６﹒６％。換言之，有此絆脚石當道，美國通脹重回２％政策目標難如

登天，較早時公布的紐約聯儲調查顯示，花旗國家庭對未來一年的通脹預期為５﹒２％。

通脹見頂刺激風險資產的動物精神回歸，從美國股債到加密貨幣全線歡呼，勢令即將發布的

點陣圖有關終端利率到底多高的預測複雜化，無論如何，地平線上暫難見減息。

另一方面，盡管市場對明年標指５００公司的２０２３盈利增長預期為５﹒５％，但據重返

熊方陣營的大摩策略師Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ最新發布的圖表，即使公司營收只是溫和

放緩，亦都可能對每股盈利構成沉重壓力。再以跟每股盈利亦步亦趨的ＰＰＩ走勢看，商品價格

回落並非股市福音。

是時候鎖定利潤，落袋為安？

