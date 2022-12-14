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AH股新聞

14/12/2022 07:53

《國企紅籌》招商證券（０６０９９）非執董及股東代表監事辭任

　　《經濟通通訊社１４日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）公布，彭磊已
提出辭任非執行董事、董事會風險管理委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員職
務，待股東大會批准新委任非執行董事填補其空缺後生效，之前續履行職責。
　　此外，該集團指，李曉霏已提出辭任股東代表監事職務，待股東大會批准新委任股東代表監
事填補其空缺後生效，之前續履行職責。
　　該集團指，彭磊和李曉霏均因工作變動原因提出辭任，各自確認與董事會並無任何意見分歧
，亦無任何與辭任有關的其他事宜須股東垂注。（ｗｈ）

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