《經濟通通訊社１４日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）公布，彭磊已

提出辭任非執行董事、董事會風險管理委員會委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員職

務，待股東大會批准新委任非執行董事填補其空缺後生效，之前續履行職責。

此外，該集團指，李曉霏已提出辭任股東代表監事職務，待股東大會批准新委任股東代表監

事填補其空缺後生效，之前續履行職責。

該集團指，彭磊和李曉霏均因工作變動原因提出辭任，各自確認與董事會並無任何意見分歧

，亦無任何與辭任有關的其他事宜須股東垂注。（ｗｈ）

