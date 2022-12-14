《經濟通通訊社１４日專訊》昨日（１３日）恒指低開５點，報１９４５８點。最高升

２４４點報１９７０７點，最低跌８１點報１９３８２點。恒指收報１９５９６點，升１３２點

或０﹒６８％。

北水全日淨流入１６﹒６１億元，減少７３﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是美團

（０３６９０）、華虹半導體（０１３４７）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最多的依次

是恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）。

主板成交１２４０﹒８８億元減少２１﹒８％。其中港股通成交４２６﹒１億元，佔總成交

３４﹒３％。

美團升２﹒０５％報１７９元，北水淨買入３﹒５億元；華虹半導體升１７﹒４２％報３１

元，北水淨買入２﹒６億元；比亞迪股份跌０﹒３８％報２１０﹒４元，北水淨買入２﹒２億元

。

恒生中國企業升０﹒６３％報６７﹒４元，北水淨賣出６﹒１億元；騰訊控股升０﹒２５％

報３１８﹒４元，北水淨賣出２﹒５億元；中國移動升０﹒１９％報５１﹒４５元，北水淨賣出

１﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ３﹒５３

華虹半導體 （０１３４７） ２﹒６１

比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒２４

快手 （０１０２４） １﹒３８

山東新華製藥股份 （００７１９） １﹒２６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） －６﹒１３

騰訊控股 （００７００） －２﹒５１

中國移動 （００９４１） －１﹒４７

阿里健康 （００２４１） －０﹒５８

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