《經濟通通訊社１５日專訊》安永今日發布《中國內地和香港首次公開募股市場調研》報告

，２０２２年全球ＩＰＯ活動明顯放緩，多重負面因素影響全球股市震蕩下行。至今共有

１３３３家企業在全球上市，集資１７９５億美元。與去年同期相比，ＩＰＯ數量和集資額分別

下降４５％和６１％。中國內地和香港仍是全球ＩＰＯ活動的重要地區，ＩＰＯ數量和集資額分

別佔全球的３７％和５６％。

報告提及，今年Ａ股市場預計共有４１６家公司首次公開招股，集資約５８４９億人民幣，

ＩＰＯ數量按年下降１５％，但集資額按年增長９％，集資額連續兩年擦新年度紀錄。２０２２

年新冠疫情及當前經濟環境下，ＩＰＯ審核速度加快，為優質企業提供資金以支持其持續發展；

兩宗大型Ａ股回歸的 ＩＰ０也推高了集資總額；另一方面，在申請中的準ＩＰＯ企業數量眾多

，足以支持ＩＰＯ活動。

報告今年科創板全年集資額超過主板，佔比超過４０％，名列集資額首位；創業板列ＩＰＯ

數量第一專精特新企業佔上市新股總數比例上升，佔比為歷年最高。在國家政策的支持下，這仍

將是未來幾年的一大趨勢。在上市新股中，專精特新企業超過百家，其中科創板上市的專精特新

企業最多，佔當年全部專精特新新股的３８％。

２０２２年，十大Ａ股ＩＰＯ共集資１４６６億人民幣，佔全年集資總額的２５％，按年增

加５％。前十大ＩＰＯ中有７家來自科創板，集資額佔前十大的３９％。兩家回歸Ａ股的

ＩＰＯ位列前兩名，集資額佔前十大的５７％。（ｂｎ）

