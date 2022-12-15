《經濟通通訊社１５日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）宣布，於
２０２２年１０月１７日至１２月１５日期間，公司的非全資附屬公司空調營銷公司、冰箱營銷
公司（作為認購方）訂立興業銀行理財協議，以認購興業銀行理財產品，金額９﹒２億元人民幣
，相當於約１０﹒２億港元。（ｒｈ）
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15/12/2022 18:49
《國企紅籌》海信家電（９２１）暫認購約１０﹒２億元理財產品
《經濟通通訊社１５日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）宣布，於
２０２２年１０月１７日至１２月１５日期間，公司的非全資附屬公司空調營銷公司、冰箱營銷
公司（作為認購方）訂立興業銀行理財協議，以認購興業銀行理財產品，金額９﹒２億元人民幣
，相當於約１０﹒２億港元。（ｒｈ）
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