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AH股新聞

15/12/2022 18:49

《國企紅籌》海信家電（９２１）暫認購約１０﹒２億元理財產品

　　《經濟通通訊社１５日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）宣布，於
２０２２年１０月１７日至１２月１５日期間，公司的非全資附屬公司空調營銷公司、冰箱營銷
公司（作為認購方）訂立興業銀行理財協議，以認購興業銀行理財產品，金額９﹒２億元人民幣
，相當於約１０﹒２億港元。（ｒｈ）

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