《經濟通通訊社１５日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）宣布，於

２０２２年１０月１７日至１２月１５日期間，公司的非全資附屬公司空調營銷公司、冰箱營銷

公司（作為認購方）訂立興業銀行理財協議，以認購興業銀行理財產品，金額９﹒２億元人民幣

，相當於約１０﹒２億港元。（ｒｈ）

