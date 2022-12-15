《經濟通通訊社１５日專訊》安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預期，明年本港ＩＰＯ集資額

將超過２０００億元，並表示其估算較為保守，因為當中沒有計算到特別大的新股上市，亦指出

有多重正面因素影響香港ＩＰＯ活動，美國聯邦儲備局的加息速度和幅度或有調整，緊縮政策也

可能轉向。內地房地產政策有望正面調整，港交所（００３８８）擬調整上市規則以方便「硬科

技」企業上市，吸引特專科技公司來港上市。港股估值整體處於低位，價值恢復的預期加大。這

些都會利好來年的 ＩＰＯ活動。

他指出，儘管全球經濟不確定性風險加大，海外股市波動可能給香港股市帶來衝擊，加上地

緣政治環境不確定性的挑戰等因素會影響著香港市場，但在申請的準ＩＰＯ企業數量維持高位，

企業在香港發行和上市的意願依然強烈。

他提及，希望本港為允許特專科技公司上市而增設上市規則《第１８Ｃ章》能於明年第二季

實行，「相信會幾受歡迎」，亦指該制度有助擴闊市場空間，能讓更多人參與投資相關公司，預

期屆時的集資額將佔新股市場約１０％，現其市值門檻概相對偏高，認為若該門檻若在約１５億

元的水平，「好似１８Ａ咁就最理想」。

美國監管機構中美審計協議或於今年底發表報告，他表示，儘使上述報告出來的態度很溫和

，但認為中美角力的陰影揮之不去，亦認為中概股除了因為審計問題回港上市外，中概股來港上

市有助延長其投資時間，以及吸納到不同地區的資金，亦能有助公司到Ａ股上市。（ｂｎ）

