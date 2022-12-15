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AH股新聞

15/12/2022 17:29

《國企紅籌》國航１１月客運運力按年降２６％，貨運跌５８％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１）公布，今年
１１月，客運運力投入（按可用座位公里計）按年下降２６﹒２％，按月下降１１﹒３％；旅客
周轉量按年下降２２﹒７％，按月下降１４﹒２％。其中，國內客運運力投入按年下降
３２﹒１％，按月下降１４﹒１％；旅客周轉量按年下降２７﹒３％，按月下降１６﹒２％；國
際客運運力投入按年上升７９﹒８％，按月上升１６﹒８％；旅客周轉量按年上升９５﹒４％，
按月上升１２﹒５％；地區客運運力投入按年上升３６﹒０％，按月下降２﹒６％；旅客周轉量
按年上升８１﹒２％，按月上升６﹒５％。平均客座率為６２﹒１％，按年上升２﹒８個百分點
，按月下降２﹒１個百分點。其中，國內航線按年上升４﹒３個百分點，按月下降１﹒６個百分
點；國際航線按年上升３﹒４個百分點，按月下降１﹒６個百分點；地區航線按年上升１２﹒２
個百分點，按月上升４﹒２個百分點。
　　貨運方面，貨運運力投入（按可用貨運噸公里計）按年下降５７﹒５％，按月下降
２９﹒７％；貨郵周轉量（按收入貨運噸公里計）按年下降５６﹒９％，按月下降２８﹒４％；
貨運載運率為４４﹒１％，按年上升０﹒６個百分點，按月上升０﹒８個百分點。
　　今年１１月，集團共引進３架Ａ３２１ＮＥＯ飛機，１架ＡＲＪ２１－７００飛機。截至今
年１１月底，集團合計運營７５７架飛機，其中自有飛機３０６架，融資租賃２４７架，經營租
賃２０４架。（ｂｎ）

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