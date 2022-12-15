《神州數據》２０２２年１－１１月主要數據一覽：
同比變動（％） 金額（億元人民幣）
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國內生產總值 ２０２２年第三季 ＋３﹒９ ３０７６２７
２０２２年第二季 ＋０﹒４ ２９２４６４
２０２２年第一季 ＋４﹒８ ２７０１７８
２０２１年第四季 ＋４﹒０ ３２４２３７
第三季 ＋４﹒９ ２９０９６４
第二季 ＋７﹒９ ２８２８５７
第一季 ＋１８﹒３ ２４９３１０
２０２１年全年 ＋８﹒１ １１４３６７０
２０２０年全年 ＋２﹒２（覆核） １０１３５６７
居民消費價格指數 ２０２２年１１月 ＋１﹒６
（ＣＰＩ） 首１１月 ＋２﹒０
工業生產者出廠價格 ２０２２年１１月 －１﹒３
（ＰＰＩ） 首１１月 ＋４﹒６
社會消費品零售總額 ２０２２年１０月 －０﹒５ ４０２７１
城鎮固定資產投資 ２０２２年首１０月 ＋５﹒８ ４７１４５９
工業增加值 ２０２２年１０月 ＋５﹒０
貨幣供應 Ｍ２ ２０２２年１１月底 ＋１２﹒４
Ｍ１ １１月底 ＋４﹒６
Ｍ０ １１月底 ＋１４﹒１
人民幣新增貸款 ２０２２年１１月 １﹒２１萬
外匯儲備 ２０２２年１１月底 ３１１７４﹒９億美元
出口 ２０２２年１１月 －８﹒７ ２９６０﹒９億美元
進口 ２０２２年１１月 －１０﹒６ ２２６２﹒５億美元
外貿 ２０２２年首１１月 貿易順差 ８０２０﹒４億美元
直接使用外資（ＦＤＩ）２０２２年首１０月 ＋１７﹒４ １６８３﹒４億美元
製造業採購經理指數 ２０２２年１１月 按月跌１﹒２個百分點 ４８％
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