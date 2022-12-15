《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



搶抓訂單開拓市場，鞏固外貿韌性活力

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近期，多個國際展會如期在線下舉辦，不少地方的外貿企業組團出海，搶抓訂單、開拓市場，一

些較早動身的外貿企業已帶著「戰果」滿載而歸。



銀保監會：確保基礎金融服務不斷檔有質量

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銀保監會日前發布《關於保障基礎金融服務暢通有關事項的通知》，要求銀行業保險業全積極穩

妥做好線下金融服務，大力推廣使用線上金融服務，確保基礎金融服務不斷檔、有質量。



人民幣資產吸引力提升

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經歷頑強升值、快速貶值、較快反彈之後，近期人民幣對美元市場匯率持續在７元附近波動。業

內人士表示，隨著美元指數上行風險減小、國內經濟預期改善，人民幣匯率保持基本穩定的條件

更加充分，也將進一步提升人民幣資產的吸引力。





《上海證券報》



堅定不移走好高質量發展之路

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駛過十年非凡歷程的中國經濟航船，來到了新的歷史起點。展望前途，面對複雜嚴峻風險挑戰和

艱巨繁重任務，中國經濟的韌性進一步凸顯、潛力和活力持續釋放，多方面優勢和條件構築有力

支撐，長期向好的基本面不會改變。



《擴大內需戰略規劃綱要》發布

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中共中央、國務院近日發布《擴大內需戰略規劃綱要（２０２２－２０３５年）》，圍繞１１個

方面出台３８條舉措，以２萬多字的篇幅提出了擴大內需的總體要求和具體方案，要求加快培育

完整內需體系，促進形成強大國內市場。



長三角攜手打造世界級產業集群

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記者近日走訪長三角地區的工廠、工地，探尋中國製造業的澎湃動能：長三角製造業貢獻了全國

１╱４的工業增加值，集成電路產業規模佔全國６０％、生物醫藥和人工智能產業規模均佔全國

１╱３、新能源汽車產量佔全國３８％。





《證券時報》



２０３５年中國完整內需體系將全面建立

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近日，中共中央、國務院發布《擴大內需戰略規劃綱要（２０２２－２０３５年）》。按照《綱

要》規劃的目標，「十四五」中國內需規模實現新突破，到２０３５年消費和投資規模再上新台

階，完整內需體系全面建立。



「露營＋」經濟按下加速鍵，產業鏈企業抓緊布局

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進入１２月，隨著疫情防控措施的鬆綁，城市周邊的露營熱度保持高位。作為露營行業的龍頭企

業，上市公司牧高笛相關負責人表示，中國露營行業本質上是與大自然的親近，是戶外旅遊、微

度假，親子、餐飲等活動的露營化表現。



依法治「數」邁出重要一步，數據經濟發展更有保障

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工信部昨日發布《工業和信息化領域數據安全管理辦法（試行）》，這是《數據安全法》和《個

人信息保護法》實施之後，落實和細化相關法律精神的一部重要的部門規章，它的發布將有助於

依法治「數」做得更好。（ｌｃ）

