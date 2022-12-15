《神州經脈》內地在１１月執行嚴格的新冠疫情封控措施，多地尤其是一線城市的正常運行

急踩剎車，市民出行處處受阻，對經濟帶來的傷害反映在最新的經濟數據上，１１月全國經濟「

三駕馬車」（工業、投資、消費）表現比１０月更差，且遜於預期。除數據不佳外，美聯儲暗示

將維持高利率至２０２４年亦對資本市場吹來冷風，消費股回吐權重金融股普跌，惟晶片股撐市

，及汽車股午後衝前，滬綜指全日收跌０﹒２５％，深成指升０﹒３２％，寧王帶領下，創業板

指收升１﹒３％。

人民銀行出手增流動性，今日增量續做６５００億元（人民幣．下同）中期借貸便利

（ＭＬＦ），惟交投進一步轉冷，兩市全日成交７６６２億元，按日減少６﹒１％，繼續刷新半

個月新低，不過陸股通淨流入超過４９億元。

國家統計局公布，１１月份全國規模以上工業增加值同比增長２﹒２％，遠遜預期的

３﹒６％，同比增速為６個月最低；今年首１１月全國固定資產投資５２００４３億元，同比增

長５﹒３％，略遜預期的增５﹒６％，增速為年內最低；１１月社會消費品零售總額３８６１５

億元，同比下降５﹒９％，連跌兩個月，跌幅較預期的跌３﹒７％更大，為６個月最低。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《路透》引述消息人士報道，美國政府計劃將中國最大晶片廠長江存儲和另外數十家公

司列入貿易黑名單的同時，會把部分中國企業剔除在名單外。美國官員透露，政府計劃將多間中

國企業，從「未經核實清單」中移除，因為中方容許美方到該等公司的內地辦事處作實地檢查。

但同時準備最快本周對長江存儲實施更嚴格出口管制。另據英國《金融時報》報道，日本軟銀集

團旗下英國晶片公司安謀Ａｒｍ認為，美國和英國不會批准向中國出口該公司先進晶片技術，阿

里巴巴（０９９８８）等中企均受影響，將無法購買最先進晶片。這是安謀首次不能向中國出口

其最尖端的設計。中國對拜登政府的貿易政策提出公開批評，稱美國政府已經成為「多邊貿易體

系的破壞者」。中國常駐世界貿易組織代表李成鋼在日內瓦講話的演講稿顯示，美國奉行「單邊

主義和霸凌式的霸權主義」，拜登的政策令人想起其前任對國際商貿的「美國優先」態度。他表

示，華盛頓將自身利益置於全球共同利益之上，借助自身的經濟和科技實力霸凌其他成員國予以

服從。



２﹒ 內地１１月工業投資和消費數據全面遜預期。國家統計局新聞發言人付凌暉解讀稱，總的

看，１１月份中國經濟頂住疫情反彈等多重壓力，總體上保持恢復態勢；但國際環境複雜演變，

世界經濟繼續走弱，國內疫情反彈影響加大，市場需求不足，經濟恢復動能減弱。他表示，隨著

穩投資政策持續落地見效，重大項目加快建設，投資有望保持持續增長。同時工業生產將逐步恢

復，企業經營預期改善，工業經濟有望穩定發展。中國公布１１月全國調查失業率升至５﹒７％

，３１個大城市城鎮調查失業率升至６﹒７％。面對雙雙攀升的失業率數據，付凌暉表示，１１

月份，受疫情大面積反彈、企業生產經營困難增多影響，就業壓力有所上升。從１１月份情況看

，在就業優先政策措施作用下，尤其是針對大學生等重點群體加大幫扶力度，青年人失業率連續

下降。１１月份，１６－２４歲勞動力城鎮調查失業率為１７﹒１％，比上月回落０﹒８個百分

點。付凌暉稱，就業總量壓力和結構矛盾依然存在，要繼續落實落細穩經濟各項政策和疫情防控

優化調整措施，推動經濟持續恢復，落實就業優先政策。



３﹒ 國家統計局公布，１－１１月份，全國房地產開發投資１２３８６３億元，同比下降

９﹒８％，降幅較１－１０月再擴大１個百分點；其中，住宅投資９４０１６億元，下降

９﹒２％。１－１１月份，商品房銷售額１１８６４８億元，下降２６﹒６％，跌幅較首１０月

擴大０﹒５個百分點，其中住宅銷售額下降２８﹒４％。商品房銷售面積１２１２５０萬平方米

，同比下降２３﹒３％，其中住宅銷售面積下降２６﹒２％。此外，統計局公布１１月份７０大

中城市商品住宅銷售價格變動情況。據《路透》數據測算，１１月７０個大中城市新建商品住宅

價格指數同比下降１﹒６％，與上月相同，為連續第七個月下跌，幅度續創２０１５年８月以來

最大；１１月環比跌幅略收窄至０﹒２％。經測算，１１月７０個大中城市中，新建住宅價格指

數環比上漲的有１６個（上月為１０個）；持平三個（上月兩個）；下跌５１個（上月５８個）

。中指院月初發布百城房價報告顯示，房價尚未觸底，１１月百城新建住宅房價環比跌幅擴大至

０﹒０６％。整體來看，樓市寬鬆政策逐漸顯效，但短期內疫情形勢日趨嚴峻，經濟下行壓力有

所加大，全國樓市企穩或仍需時日。



４﹒ 國家衛健委公布，昨日（１４日）新增本土確診病例１９４４宗，較前一日的２２４９宗

降約１４％；重症病例較前一日增加１７宗。當日無新增死亡病例，新增疑似病例７宗，均為本

土病例，其中北京６宗，重慶１宗。央視今日發表評論回顧過去３年的各項抗疫成果，並指當前

中國已進入了新的防疫政策調整優化階段，Ｏｍｉｃｒｏｎ毒性明顯減弱，了解病程發展之後，

人們不再那麼緊張，有了泰然處之的平常心。中國防控方案調整了９版，每一次根據的都是尊重

科學、因時因勢做出的調整，也都切實有效。世衛數字顯示，中國近幾個星期的住院率持續增加

，針對有說法指中國解封令疫情失控，世衛緊急項目執行主任瑞安回應，中國近日的新冠感染情

況，並非是由於放寬防疫限制所致，但認為中國必須加快疫苗接種工作。瑞安表示，在中國當局

放寬限制前，新冠病毒已經密集傳播，認為相關防控措施顯示未能有效切斷傳播，而中國當局亦

認為，封控已非最佳選擇。此外，輝瑞與中國醫藥（滬：６０００５６）達成協議，允許中國醫

藥在中國經銷抗新冠藥物Ｐａｘｌｏｖｉｄ。



５﹒ 在經濟數據顯示通脹放緩之下，美國聯儲局一如外間所料，在當地時間周三（１４日）宣

布加息５０個基點。由於經濟不確定性上升，聯儲局加息未能支持美元擺脫疲軟。美匯指數於紐

約尾盤下跌０﹒３８％至１０３﹒６１。人民幣中間價兩連漲，刷新三個月高；即期匯率

（ＣＮＹ）今早未有跟隨，低開９９點子，全日貶２９０點，收報６﹒９６９０。交易員稱，美

聯儲如預期加息後美匯走勢偏軟，但最新公布的中國經濟數據大幅弱於預期，拖累人民幣走弱，

短期疫情快速蔓延料繼續壓制市場信心，關注中央經濟工作會議。建行金融市場部最新觀點則認

為，往後看，人民幣匯率的壓力仍然存在，但人民幣匯率的支撐因素也在進一步明朗；一方面明

年美指有望出現明顯回調，另一方面中美負利差程度有望收窄將提升人民幣資產吸引力，吸引跨

境資金的持續流入。



６﹒ 中共中央、國務院近日印發《擴大內需戰略規劃綱要（２０２２－２０３５年）》，圍繞

１１個方面出台３８條舉措，要求加快培育完整內需體系，促進形成強大國內市場，支撐暢通國

內經濟循環。增強資本市場對實體經濟的融資功能，提高直接融資特別是股權融資比重。擴大債

券融資規模，推進債券市場互聯互通。《綱要》提出的目標是到２０３５年，完整內需體系全面

建立；城鄉居民人均收入再邁上新的大台階，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化

，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小，全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進

展等。此外，國家統計局貿易外經司統計師付加奇解讀１１月份社會消費品零售總額數據指，

１１月份，市場規模佔社會消費品零售總額比重較大的出行類商品銷售下降，對消費市場影響較

大。限額以上單位汽車類、石油及製品類商品零售額同比分別下降４﹒２％和１﹒６％。同時，

餐飲等接觸式消費受到較大衝擊，１１月份餐飲收入同比下降８﹒４％。不過，限額以上單位糧

油食品和中西藥品類商品零售額同比分別增長３﹒９％和８﹒３％，增速明顯快於商品零售整體

水平。



７﹒ 中國內地在放鬆防疫政策後，各地染疫人數急增。美國白宮發言人柯比此前表示，若中國

請求援助，美國願意幫助中國應對，現階段中國還沒有請求幫助。對此，中國外交部發言人汪文

斌今日回應表示，中國目前全人群疫苗全程接種率超過９０％，而且中國有舉國體制的優勢，一

定能平穩度過疫情高峰。他在外交部例行記者會上表示，中國當前正把工作重心從防控感染轉到

醫療救治上來，確保防控措施調整轉換平穩有序。目前藥品和檢測試劑正在加緊生產供應，總體

可滿足需求。值得關注的是，據福建省漳州市地方官媒《閩南日報》報道，漳州市周三（１４日

）發布「進一步優化防海上疫情輸入措施」，加強接觸境外人員和高風險地區作業人員的管控，

按海外入境人員管理，自１２月１９日起實行「兩天集中隔離＋三天居家隔離」；自２０２３年

１月９日起改為實行「三天居家隔離」。即是說，明年１月９日起，不再需要集中隔離。不過居

家隔離期間依然賦碼管理、不得外出。有本港媒體早前引述廣東省衛健委相關部門消息稱，香港

和內地免檢疫通關最快可能在明年１月上旬實行，可能是在１月９日，屆時將採取「０＋３」模

式。



８﹒ 國家外匯管理局公布了２０２２年１１月份銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。外匯

管理局副局長、新聞發言人王春英表示，１１月，銀行結售匯逆差環比收窄４７％，綜合考慮外

匯市場其他供求因素，境內外匯供求更趨平衡。從主要渠道看，１１月貨物貿易項下跨境資金淨

流入３４３億美元，環比增長４％；外商來華直接投資資本金淨流入環比增長較快，外資投資境

內證券市場呈淨增持。預計未來貨物貿易、外商直接投資等跨境資金仍會穩步流入，將繼續發揮

穩定外匯市場的基礎性作用。近期，國際經濟金融形勢、主要發達經濟體貨幣政策預期出現邊際

變化，美元匯率從高位回落，相關外溢影響有所緩和。隨著中國更好統籌疫情防控和經濟社會發

展，穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，經濟有望持續回穩向上態勢，將進一步提振市

場預期和信心。同時，中國國際收支結構穩健、外匯市場內在韌性增強，也將有利於外匯市場保

持平穩運行。（ｗｌ）

