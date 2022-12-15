《鍾之日記》１２月１５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國聯儲局一如預期加息半厘，但美聯儲預測明年終點利率破５厘，暗示要待２０２４年才

減息，主席鮑威爾更表明可能需要在一段時期內維持限制性政策；中國１１月經濟「三駕馬車」

（工業、投資、消費）表現比１０月更差，同時差過預期，香江魚缸今日再挫逾３００點，失守

十天線（現處１９３９０）。

恒指低開６０點，報１９６１２，甫開曾倒升２點，高見１９６７５，之後掉頭下挫，跌幅

曾擴大至４３９點，低見１９２３３，跌穿１０天線見支持，大市跌幅一度收窄，惟尾市跌幅再

擴大，恒指收造１９３６８，跌３０４點或１﹒６％；國指收報６５９１，挫１﹒７％。科指收

４１３６，跌２﹒４％。大市全日成交１３６３﹒６４億元。

藍籌整體受壓，友邦（０１２９９）升０﹒７％；港交所（００３８８）走低２﹒５％；騰

訊（００７００）跌２﹒３％；美團（０３６９０）下滑３﹒３％。鐵塔（００７８８）上日大

升１３﹒４％，今日回吐３﹒２％。



＊滬指收跌７點，成交續縮＊



內地在１１月執行嚴格的新冠疫情封控措施，多地尤其是一線城市的正常運行急踩剎車，市

民出行處處受阻，對經濟帶來的傷害反映在最新的經濟數據上。國家統計局公布，１１月份全國

規模以上工業增加值同比增長２﹒２％，遠遜預期的３﹒６％，同比增速為６個月最低；今年首

１１月全國固定資產投資５２００４３億元人民幣，同比增長５﹒３％，略遜預期的增５﹒６％

，增速為年內最低；１１月社會消費品零售總額３８６１５億元人民幣，同比下降５﹒９％，連

跌兩個月，跌幅較預期的跌３﹒７％更大，為６個月最低。

祖國股市方面，消費股回吐權重金融股普跌，晶片股撐市，及汽車股午後衝前，滬綜指全日

收跌０﹒２５％，深成指升０﹒３２％，寧王帶領下，創業板指收升１﹒３％。

人民銀行出手增流動性，今日增量續做６５００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ），惟交

投進一步轉冷，兩市全日成交７６６２億元人民幣，按日減少６﹒１％，繼續刷新半個月新低，

不過陸股通淨流入超過４９億元人民幣。

另據內媒報道，定調明年發展的中央經濟工作會議於今日召開，關注相關消息。



＊內地新盤樓價七連跌，旭輝永升插一成＊



內地７０大中城市新樓樓價按年七連跌。國家統計局公布，１１月７０大中城市新建商品住

宅銷售樓價，據路透計算，按年跌１﹒６％，跌幅跟１０月持平，按月比較，新樓樓價跌幅略為

收窄至０﹒２％。

根據統計局數據，《路透》測算顯示，１１月房地產投資同比下降１９﹒９％，為２０００

年有記錄以來單月最差；房地產到位資金同比下降３５﹒４％，跌幅為七個月最大。商品房銷售

面積和銷售額同比分別下降３３﹒３％和３２﹒２％，分別為今年４月和５月以來最差。

內房股有沽壓，龍湖（００９６０）跌０﹒６％；碧桂園（０２００７）降０﹒４％；旭輝

（００８８４）插１﹒４％；龍光（０３３８０）瀉５％；禹洲（０１６２８）插３﹒７％；保

利（００１１９）下滑１﹒１％。物管股同樣向下，旭輝永升（０１９９５）遭控股股東配股，

股價插９﹒８％；碧桂園服務（０６０９８）挫１﹒５％；雅生活（０３３１９）跌２﹒１％；

時代鄰里（０９９２８）插３﹒４％；融創服務（０１５１６）挫１﹒５％；世茂服務

（００８７３）挫３﹒２％；中海物業（０２６６９）跌０﹒１％。



＊港銀隨美國加息，股價仍下挫＊



美國一如預期加息０﹒５厘，聯邦基金利率上調至４﹒２５至４﹒５厘區間後，香港金管局

將基本利率上調５０個基點，至４﹒７５厘。香港銀行陸續公布上調最優惠利率（Ｐｒｉｍｅ

Ｒａｔｅ，簡稱Ｐ息）。

金管局總裁余偉文表示，聯儲局加息０﹒５厘的舉措符合市場預期，當局自３月起已連續７

次加息，累計加幅共４﹒２５厘，從會後聲明可見美國加息周期仍未完結，但重申美國加息不會

影響香港金融穩定及聯繫滙率制度運行。

不過港銀股價隨市偏軟，滙豐（００００５）宣布，由周五（１６日）起上調港元最優惠利

率２５點子。滙控急跌１﹒８％。

中銀香港（０２３８８）公布，自下周一（１９日）起，該行的港元最優惠利率（Ｐ）由年

利率５﹒３７５厘調整至５﹒６２５厘，即調高四分一厘。中銀跌１﹒３％。

其他銀行股同樣向下，渣打（０２８８８）跌１﹒４％，東亞（０００２３）跌２﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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