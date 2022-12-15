《經濟通通訊社１５日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）公告稱，董事會同意投資約

１５５﹒１６億元（人民幣．下同）建設茅台酒「十四五」技改建設項目，建設周期為４８個月

，所需資金由公司自籌解決。項目規劃建設製酒廠房６８幢、製麴廠房１０幢、酒庫６９幢及其

相關配套設施，建成後可新增茅台酒實際年產能約１﹒９８萬噸，儲酒能力約８﹒４７萬噸，後

續公司將根據市場情況和公司實際具體安排投產進度。

茅台股價年內一度大幅下行，暫全年市值下跌超過１２％。貴州茅台董事長丁雄軍在臨時股

東大會上表示，董事會高管對於公司價值極其重視，準備了很多市值管理的政策工具，今次採取

特別分紅和增持計劃，促進貴州茅台持續穩定健康發展，提振市場信心。

茅台股價升１﹒２％，報１７９２﹒１２元人民幣。



＊茅台前董事長被雙開，被指又賭又嫖＊



於２０２０年從貴州省交通運輸廳空降的前茅台集團黨委書記兼董事長高衛東，在茅台集團

工作不到一年半就被調去貴州省煤田地質局，其後遭紀委監委調查。貴州省紀委監委近日公布，

高衛東涉嫌受賄犯罪，違紀違法性質惡劣、情節嚴重，決定給予「雙開」處分，並將其涉嫌犯罪

問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

省紀委監委表示，高衛東搞政治攀附，熱衷迷信活動，處心積慮對抗組織審查；長期違規打

高爾夫球和接受宴請，謀求特殊工作、生活保障待遇；搞權色交易、錢色交易；違規攤派費用；

不正確履行職責造成不良影響；道德敗壞，生活極度腐化，長期沉溺賭博、多次嫖娼；紀法底線

失守，甘於被「圍獵」，利用職務上的便利為他人謀取利益，非法收受巨額財物。（ｅｙ）

