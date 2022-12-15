《經濟通通訊社１５日專訊》中共中央、國務院近日印發《擴大內需戰略規劃綱要

（２０２２－２０３５年）》，圍繞１１個方面出台３８條舉措，要求加快培育完整內需體系，

促進形成強大國內市場，支撐暢通國內經濟循環。增強資本市場對實體經濟的融資功能，提高直

接融資特別是股權融資比重。擴大債券融資規模，推進債券市場互聯互通。

《綱要》提出的目標是到２０３５年，完整內需體系全面建立；城鄉居民人均收入再邁上新

的大台階，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水

平差距顯著縮小，全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展等。



＊提出５個主要目標＊



為實現２０３５年遠景目標，《綱要》明確了「十四五」時期實施擴大內需戰略的５個主要

目標。包括：促進消費投資，內需規模實現新突破；完善分配格局，內需潛能不斷釋放；提升供

給質量，國內需求得到更好滿足；完善市場體系，激發內需取得明顯成效；暢通經濟循環，內需

發展效率持續提升。



＊健全投資項目融資機制＊



具體來說，《綱要》提出，圍繞推動製造業高質量發展、建設製造強國，引導各類優質資源

要素向製造業集聚；引導民間資本參與新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程和補短

板領域建設。鼓勵民營企業增加研發投入，推動設備更新和技術改造，掌握擁有自主知識產權的

核心技術。

健全投資項目融資機制，有序推動基礎設施領域不動產投資信托基金健康發展。規範有序推

進政府和社會資本合作。鼓勵金融機構依法合規提供更多直達實體經濟的金融產品和服務。健全

政府性融資擔保體系。增強資本市場對實體經濟的融資功能，提高直接融資特別是股權融資比重

。擴大債券融資規模，推進債券市場互聯互通。



＊擴大保障性租賃住房供給＊



在擴消費方面，《綱要》提出，要大力發展智慧交通。推動汽車消費由購買管理向使用管理

轉變。推進汽車電動化、網聯化、智能化，加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建

設。便利二手車交易。

促進居住消費健康發展。完善住房保障基礎性制度和支持政策，以人口淨流入的大城市為重

點，擴大保障性租賃住房供給。健全住房公積金制度。推進無障礙設施建設，促進家庭裝修消費

，增加智能家電消費，推動數字家庭發展。（ｅｗ╱ｌｃ）



