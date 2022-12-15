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AH股新聞

15/12/2022 09:21

【新冠肺炎】北京西城改造體育館為簡易發熱門診，三甲醫院進駐

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》北京西城改造體育館為簡易發熱門診，
１４日正式啟用，駐區三甲醫院宣武醫院、北京大學人民醫院以及廣外醫院、復興醫院率先進駐
，每日接診時長１２小時。後續西城轄區各醫院將組成醫療隊，選派專業醫師坐診。
　　西城區廣安體育館簡易發熱門診相關負責人、宣武醫院副院長李嘉介紹，針對居民群眾近期
反映較突出的醫院發熱門診就醫難問題，西城區啟動簡易發熱門診建設，有效分流診治普通發熱
患者，緩解大醫院發熱門診就診壓力。廣安體育館簡易發熱門診主要服務於１６－６５周歲，無
基礎疾病，非急診、無有創治療的普通上呼吸道感染髮熱患者。簡易發熱門診使用醫保系統結算
，接診醫生根據發熱患者病情和《簡易發熱門診藥品目錄》指導用藥。
　　網絡照片顯示，廣安體育館內搭建了一座座簡易帳篷，醫生在帳篷內坐診，巿民在帳篷外排
隊候診。此前，北京市衛生健康委員會副主任、新聞發言人李昂通報，１２月１１日，全市發熱
門診就診患者２﹒２萬人次，是一周前的１６倍。

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