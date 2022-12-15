《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布１１月份的能源生產數據。１１月規模以上工
業原煤、原油、天然氣和電力生產同比增長，與１０月份相比，原煤、原油增速加快，天然氣、
電力增速放緩。
原煤生產增速加快，進口由升轉降。為做好冬保暖保供，原煤生產企業持續加大增產增供力
度。１１月份，生產原煤３﹒９億噸，同比增長３﹒１％，增速比上月加快１﹒９個百分點。進
口煤炭３２３１萬噸，同比下降７﹒８％，上月為增長９﹒０％。前１１月生產原煤４０﹒９億
噸，同比增長９﹒７％。進口煤炭２﹒６億噸，同比下降１０﹒１％。
原油生產穩定增長，進口較快增長。１１月生產原油１６７８萬噸，同比增長２﹒９％，增
速比上月加快０﹒４個百分點。進口原油４６７４萬噸，同比增長１１﹒８％，增速比上月放緩
２﹒３個百分點。前１１月生產原油１８７７７萬噸，同比增長３﹒０％。進口原油４６０２６
萬噸，同比下降１﹒４％。
天然氣生產增速回落，進口降幅收窄。１１月生產天然氣１８９億立方米，同比增長
８﹒６％，增速比上月回落３﹒７個百分點。進口天然氣１０３２萬噸，同比下降３﹒９％，降
幅比上月收窄１４﹒５個百分點。１－１１月份，生產天然氣１９７４億立方米，同比增長
６﹒４％。進口天然氣９９０１萬噸，同比下降９﹒７％。
＊火電、風電、太陽能發電增速回落＊
電力生產增速有所放緩。１１月份發電６６６７億千瓦時，同比增長０﹒１％，增速比上月
放緩１﹒２個百分點，日均發電２２２﹒２億千瓦時。１－１１月份，發電７﹒６萬億千瓦時，
同比增長２﹒１％。
分品種看，１１月火電、風電、太陽能發電增速回落，水電降幅收窄，核電增速加快。其中
，火電同比增長１﹒４％，增速比上月放緩１﹒８個百分點；風電增長５﹒７％，增速比上月回
落１３﹒５個百分點；太陽能發電同比持平，增速比上月回落２４﹒７個百分點；水電下降
１４﹒２％，降幅比上月收窄３﹒５個百分點；核電增長１１﹒１％，增速比上月加快３﹒７個
百分點。（ｄｗ）
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