  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/12/2022 10:32

《神州能源》內地１１月原煤原油生產增速加快，電力增速放緩

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布１１月份的能源生產數據。１１月規模以上工
業原煤、原油、天然氣和電力生產同比增長，與１０月份相比，原煤、原油增速加快，天然氣、
電力增速放緩。
　　原煤生產增速加快，進口由升轉降。為做好冬保暖保供，原煤生產企業持續加大增產增供力
度。１１月份，生產原煤３﹒９億噸，同比增長３﹒１％，增速比上月加快１﹒９個百分點。進
口煤炭３２３１萬噸，同比下降７﹒８％，上月為增長９﹒０％。前１１月生產原煤４０﹒９億
噸，同比增長９﹒７％。進口煤炭２﹒６億噸，同比下降１０﹒１％。
　　原油生產穩定增長，進口較快增長。１１月生產原油１６７８萬噸，同比增長２﹒９％，增
速比上月加快０﹒４個百分點。進口原油４６７４萬噸，同比增長１１﹒８％，增速比上月放緩
２﹒３個百分點。前１１月生產原油１８７７７萬噸，同比增長３﹒０％。進口原油４６０２６
萬噸，同比下降１﹒４％。
　　天然氣生產增速回落，進口降幅收窄。１１月生產天然氣１８９億立方米，同比增長
８﹒６％，增速比上月回落３﹒７個百分點。進口天然氣１０３２萬噸，同比下降３﹒９％，降
幅比上月收窄１４﹒５個百分點。１－１１月份，生產天然氣１９７４億立方米，同比增長
６﹒４％。進口天然氣９９０１萬噸，同比下降９﹒７％。
　
＊火電、風電、太陽能發電增速回落＊
　
　　電力生產增速有所放緩。１１月份發電６６６７億千瓦時，同比增長０﹒１％，增速比上月
放緩１﹒２個百分點，日均發電２２２﹒２億千瓦時。１－１１月份，發電７﹒６萬億千瓦時，
同比增長２﹒１％。
　　分品種看，１１月火電、風電、太陽能發電增速回落，水電降幅收窄，核電增速加快。其中
，火電同比增長１﹒４％，增速比上月放緩１﹒８個百分點；風電增長５﹒７％，增速比上月回
落１３﹒５個百分點；太陽能發電同比持平，增速比上月回落２４﹒７個百分點；水電下降
１４﹒２％，降幅比上月收窄３﹒５個百分點；核電增長１１﹒１％，增速比上月加快３﹒７個
百分點。（ｄｗ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金