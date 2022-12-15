《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布１１月份的能源生產數據。１１月規模以上工

業原煤、原油、天然氣和電力生產同比增長，與１０月份相比，原煤、原油增速加快，天然氣、

電力增速放緩。

原煤生產增速加快，進口由升轉降。為做好冬保暖保供，原煤生產企業持續加大增產增供力

度。１１月份，生產原煤３﹒９億噸，同比增長３﹒１％，增速比上月加快１﹒９個百分點。進

口煤炭３２３１萬噸，同比下降７﹒８％，上月為增長９﹒０％。前１１月生產原煤４０﹒９億

噸，同比增長９﹒７％。進口煤炭２﹒６億噸，同比下降１０﹒１％。

原油生產穩定增長，進口較快增長。１１月生產原油１６７８萬噸，同比增長２﹒９％，增

速比上月加快０﹒４個百分點。進口原油４６７４萬噸，同比增長１１﹒８％，增速比上月放緩

２﹒３個百分點。前１１月生產原油１８７７７萬噸，同比增長３﹒０％。進口原油４６０２６

萬噸，同比下降１﹒４％。

天然氣生產增速回落，進口降幅收窄。１１月生產天然氣１８９億立方米，同比增長

８﹒６％，增速比上月回落３﹒７個百分點。進口天然氣１０３２萬噸，同比下降３﹒９％，降

幅比上月收窄１４﹒５個百分點。１－１１月份，生產天然氣１９７４億立方米，同比增長

６﹒４％。進口天然氣９９０１萬噸，同比下降９﹒７％。



＊火電、風電、太陽能發電增速回落＊



電力生產增速有所放緩。１１月份發電６６６７億千瓦時，同比增長０﹒１％，增速比上月

放緩１﹒２個百分點，日均發電２２２﹒２億千瓦時。１－１１月份，發電７﹒６萬億千瓦時，

同比增長２﹒１％。

分品種看，１１月火電、風電、太陽能發電增速回落，水電降幅收窄，核電增速加快。其中

，火電同比增長１﹒４％，增速比上月放緩１﹒８個百分點；風電增長５﹒７％，增速比上月回

落１３﹒５個百分點；太陽能發電同比持平，增速比上月回落２４﹒７個百分點；水電下降

１４﹒２％，降幅比上月收窄３﹒５個百分點；核電增長１１﹒１％，增速比上月加快３﹒７個

百分點。（ｄｗ）

