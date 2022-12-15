《經濟通通訊社１５日專訊》在深圳虛擬電廠管理中心１３日與中國鐵塔、中國電信、中國

移動、中國聯通、華為數字能源等單位簽訂虛擬電廠建設合作協議，將推動全市５Ｇ基站儲能系

統到２０２３年全部接入該中心，保障能源電力系統安全提供快速、靈活的調節能力。

深圳虛擬電廠管理中心還與３６家虛擬電廠聚合商企業簽約，涉及用電方、發電方、儲能方

，以及虛擬電廠研發設計、設備製造等產業鏈上下游企業，帶動虛擬電廠相關技術創新和產業發

展，擴大深圳虛擬電廠參與主體，促進虛擬電廠綜合示範項目發展。（ｄｗ）

