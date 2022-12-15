《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布１１月份７０大中城市商品住宅銷售價格變動

情況。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，２０２２年１１月份，各線城市商品住宅銷售價

格環比下降，一線城市同比漲幅回落、二三線城市同比降勢趨緩。



＊一線城市一二手樓價環比降幅均擴大＊



１１月份，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比下降城市有５１個，比上月減少

７個；二手住宅銷售價格環比下降城市有６２個，個數與上月相同。

１１月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降０﹒２％和０﹒４％，

降幅比上月均擴大０﹒１個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降

０﹒２％和０﹒４％，降幅比上月均收窄０﹒１個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比

下降０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點；二手住宅銷售價格環比下降０﹒５％，降幅與

上月相同。



＊二三線城市樓價跌勢稍緩＊



１１月份，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有５１

個和６４個，個數均與上月相同。

１１月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲２﹒５％和１﹒２％，

漲幅比上月均回落０﹒１個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降１﹒２％，降幅比

上月收窄０﹒１個百分點；二手住宅銷售價格同比下降３﹒２％，降幅與上月相同。三線城市新

建商品住宅銷售價格同比下降３﹒９％，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格同比下降４﹒８％

，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。（ｗｌ）

