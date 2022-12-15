《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局工業司副司長湯魏巍解讀１１月份工業生產數據指

，１１月份，受疫情短期衝擊加大影響，工業生產有所回落，但從累計看，保持總體平穩。同時

，工業結構升級態勢未變，新動能繼續成長，民生產品供應得到保障，維護了社會大局穩定。

１－１１月份，工業增加值同比增長３﹒８％，較１－１０月份小幅回落０﹒２個百分點。

從三大門類看，採礦業增加值同比增長７﹒６％，較１－１０月份回落０﹒３個百分點；製造業

增長３﹒３％，回落０﹒１個百分點；電力熱力燃氣及水生產和供應業增長４﹒８％，回落

０﹒７個百分點。

１１月份，新能源產品生產保持高速，新能源汽車產量同比增長６０﹒５％，充電樁、光伏

電池、風力發電機組等新能源產品產量分別增長６９﹒０％、６８﹒６％、５０﹒７％；新材料

產品生產高位加快，太陽能工業用超白玻璃、多晶硅、單晶硅等產品產量分別增長１１０﹒３％

、１０３﹒４％、７７﹒４％，較１０月份加快３０﹒３、７﹒２、１７﹒５個百分點；高技術

產品較快增長，移動通信基站設備、民用飛機、民用無人機等產品產量分別增長４１﹒２％、

３０﹒８％、２４﹒３％。



＊生活必需品生產保持增長，能源保供政策顯效＊



生活必需品生產保持增長，能源保供成效繼續顯現。１１月份，涉及居民衣、食等方面的生

活必需品保持增長。其中，化纖長絲機織物、蠶絲被等產品產量同比分別增長５﹒０％、

１﹒８％；方便麵、乳製品等產品產量分別增長３﹒９％、４﹒５％；肉製品及副產品加工、豆

製品製造、毛織造加工等行業產值同比分別增長２﹒１％、６﹒１％、１﹒８％，為經濟社會有

序運轉提供有力支撐。

能源保供政策持續顯效，為保障生產和居民生活用能發揮重要作用。１１月份，採礦業增加

值同比增長５﹒９％，較１０月份加快１﹒９個百分點；其中煤炭開採和洗選業、石油和天然氣

開採業分別增長５﹒５％、７﹒２％，加快２﹒５、０﹒５個百分點。（ｗｌ）

