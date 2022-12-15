《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局貿易外經司統計師付加奇解讀１１月份社會消費品

零售總額數據指，受新冠肺炎疫情等因素衝擊，１１月份消費市場明顯承壓，市場銷售降幅有所

擴大。但線上消費較快增長，基本生活類商品零售增勢較好，部分升級類消費好於整體，超市和

便利店等零售業態平穩增長。

１１月份本土疫情波及全國多數省份，居民出行減少、消費場景受限，非必需類商品銷售和

聚集型消費受到明顯衝擊。１１月份，社會消費品零售總額同比下降５﹒９％，其中，商品零售

下降５﹒６％。市場規模佔社會消費品零售總額比重較大的出行類商品銷售下降，對消費市場影

響較大。限額以上單位汽車類、石油及製品類商品零售額同比分別下降４﹒２％和１﹒６％。同

時，餐飲等接觸式消費受到較大衝擊，１１月份餐飲收入同比下降８﹒４％。



＊１１月中西藥品累商品零售同比增８﹒３％，明顯超整體水平＊



必需類商品銷售良好。１１月份，限額以上單位糧油食品和中西藥品類商品零售額同比分別

增長３﹒９％和８﹒３％，增速明顯快於商品零售整體水平。１－１１月份，限額以上單位糧油

食品類、飲料類、煙酒類商品零售額分別增長８﹒５％、５﹒３％和３﹒５％，增速分別高於限

額以上單位商品零售額６﹒４、３﹒２和１﹒４個百分點；限額以上單位中西藥品類商品增長

９﹒２％，增速高於限額以上單位商品零售額７﹒１個百分點。

統計局指，１１月份市場銷售承壓主要是受疫情短期衝擊影響，消費市場提質增效態勢沒有

改變。隨著進一步優化疫情防控措施的落地落實，擴內需促消費系列政策逐步見效，消費市場發

展韌性持續顯現，居民消費需求將不斷釋放，市場銷售有望穩步恢復。（ｗｌ）

