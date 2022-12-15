《經濟通通訊社１５日專訊》美國通脹減退幅度超預期，支持美國本月加息幅度減至５０個

基點，但美聯儲預測明年終點利率破５厘，暗示要待２０２４年才減息，導致外圍跌市收場。備

受關注的中央經濟工作會議將於今日起召開，加上一系列１１月經濟數據即將出爐，滬深股市今

早觀望情緒濃厚，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０２％，報３１７７﹒２點，深綜指低開

０﹒１４％，白酒股造好，地產股走低。

人民銀行進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，此外人行今日進行６５００億元一

年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，增量１５００億元，利率持平於２﹒７５％。

國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（２０２２－２０３５年）》，稱必須堅定實施擴大內

需戰略，擴大居民消費和有效投資，增強經濟發展韌性，促進經濟持續健康發展。規劃提出一系

列舉措，提升傳統消費、培育新型消費、擴大服務消費、適當增加公共消費，包括推進汽車升級

、促進免稅業健康有序發展、擴大文旅消費等，規劃綱要還特別提到房地產，稱要遏制投資投機

性需求，穩地價、穩房價、穩預期，同時擴大保障性租賃住房供給。

另外，外電引述美國官員報道稱，美國政府計劃從「無法驗證清單」中移出一些中國實體，

因中國展現出允許其實地考察的更大意願。（ｅｙ）



