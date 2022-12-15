《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布國內經濟「三駕馬車」最新數據，１１月份，

全國規模以上工業增加值同比增長２﹒２％，遠遜預期的３﹒６％，同比增速為６個月最低；今

年首１１月全國固定資產投資５２００４３億元（人民幣．下同），同比增長５﹒３％，略遜預

期的增５﹒６％，增速為年內最低；１１月社會消費品零售總額３８６１５億元，同比下降

５﹒９％，連跌兩個月，跌幅較預期的跌３﹒７％更大，為６個月最低。

中國的疫情封控措施到１１月去到頂峰，多地經濟生產急踩剎車，市民無法出行，這也反映

在上月的經濟數據上。除數據不佳外，美聯儲暗示將維持高利率至２０２４年亦對資本市場吹來

冷風，滬綜指半日跌０﹒２８％，深成指跌０﹒０７％，創業板指則升０﹒３６％。交投進一步

轉冷，兩市半日成交４７６９億元，較上日（１４日）同時段成交減少３﹒５％。

人民銀行今日進行６５００億元一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，增量１５００億

元，利率持平於２﹒７５％。

據內媒報道，備受關注的中央經濟工作會議將於今日召開，關注相關消息。



＊投資銷售凍過水，地產股領跌＊



國家統計局公布，今年首１１月全國房地產開發投資下降９﹒８％，跌幅再擴大，而期內商

品房銷售面積１２１２５０萬平方米，同比下降２３﹒３％，其中住宅銷售面積下降２６﹒２％

。商品房銷售額１１８６４８億元人民幣，下降２６﹒６％，其中住宅銷售額下降２８﹒４％。

國家統計局另外公布了１１月份７０大中城市商品住宅銷售價格變動情況，據《路透》數據

測算，１１月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降１﹒６％，與上月相同，為連續第

七個月下跌，幅度續創２０１５年８月以來最大。

地產股領跌，新城控股（滬：６０１１５５）跌３﹒３％，萬通發展（滬：６００２４６）

跌３％，金地集團（滬：６００３８３）走低２﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌

１﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒３％。



＊債市震盪傳人行出手，銀行股走低＊



為應對中國債市面臨的大面積贖回潮，中國監管出招應對金融風險，據《彭博》引述知情人

士指，人民銀行要求部分國有大行利用自營交易櫃台購買債券吸收散戶沽壓，幫助穩定國內債市

。另據《路透》引述消息指，部分銀行理財子公司擬對攤餘成本法和市值法在產品中的使用比例

進行調整，通過更多地採用攤餘成本法，應對近期的贖回壓力。

金融環境不穩加上經濟數據差，Ａ股銀行股普遍跌，工商銀行（滬：６０１３９８）跌

０﹒９％，建設銀行（滬：６０１９３９）、農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒７％，中國

銀行（滬：６０１９８８）軟０﹒３％。（ｅｙ）



