《經濟通通訊社１５日專訊》內地在１１月執行嚴格的新冠疫情封控措施，多地尤其是一線

城市的正常運行急踩剎車，市民出行處處受阻，對經濟帶來的傷害這反映在最新的經濟數據上，

１１月全國經濟「三駕馬車」（工業、投資、消費）表現比１０月更差，且遜於預期。除數據不

佳外，美聯儲暗示將維持高利率至２０２４年亦對資本市場吹來冷風，消費股回吐權重金融股普

跌，惟晶片股撐市，及汽車股午後衝前，滬綜指全日收跌０﹒２５％，深成指升０﹒３２％，寧

王帶領下，創業板指收升１﹒３％。

人民銀行出手增流動性，今日增量續做６５００億元（人民幣．下同）中期借貸便利

（ＭＬＦ），惟交投進一步轉冷，兩市全日成交７６６２億元，按日減少６﹒１％，繼續刷新半

個月新低，不過陸股通淨流入超過４９億元。

國家統計局公布，１１月份全國規模以上工業增加值同比增長２﹒２％，遠遜預期的

３﹒６％，同比增速為６個月最低；今年首１１月全國固定資產投資５２００４３億元，同比增

長５﹒３％，略遜預期的增５﹒６％，增速為年內最低；１１月社會消費品零售總額３８６１５

億元，同比下降５﹒９％，連跌兩個月，跌幅較預期的跌３﹒７％更大，為６個月最低。

另據內媒報道，定調明年發展的中央經濟工作會議於今日召開，關注相關消息。



＊寧王漲半成，傳夥福特赴美設廠＊



早前有報道指，特斯拉上海工廠將在１２月最後一周暫停Ｍｏｄｅｌ Ｙ的裝配工作，特斯

拉回應指內容不屬實。特斯拉概念股走高，海達股份（深：３００３２０）升１２﹒２％，音飛

儲存（滬：６０３０６６）、祥鑫科技（深：００２９６５）漲停，奇德新材

（深：３００９９５）升９％，通富微電（深：００２１５６）、上聲電子

（滬：６８８５３３）升８﹒８％，卡倍億（深：３００８６３）升７﹒８％。

特斯拉電池供應商、創業板股王寧德時代（深：３００７５０）則升５﹒３％。據報福特汽

車和寧德時代正考慮在美國密歇根州建立一家電池製造廠，旨在獲得新的稅收優惠。寧德時代回

應稱，仍在考慮在美國投資，還沒有做出決定，有多種模式正在討論中，所有選項都純粹基於且

僅基於商業考慮。

外媒報道中國正在制定一項規模逾１萬億元的半導體產業扶持計劃，有關消息於今日盤中再

炒起，兩家晶片業上市公司回應有關傳聞。芯源微（滬：６８８０３７）投資者關係部門相關人

士回應內媒稱，有關報道屬於傳聞，不太確定消息真偽；中芯國際（滬：６８８９８１）投資者

關係部門相關人士回應稱，沒有收到具體的文件通知，但公司一直有國家補貼。芯源微升

３﹒９％，中芯國際升０﹒５％。



＊中國醫藥無懸念漲停，獲Ｐａｘｌｏｖｉｄ經銷權＊



輝瑞與中國醫藥（滬：６０００５６）達成協議，允許中國醫藥在中國經銷抗新冠藥物

Ｐａｘｌｏｖｉｄ。中國醫藥無懸念漲停，股價報１８﹒４５元，封單超過３４萬手。

《路透》根據統計局數據測算顯示，１１月房地產投資同比下降１９﹒９％，為２０００年

有記錄以來單月最差；房地產到位資金同比下降３５﹒４％，跌幅為七個月最大。商品房銷售面

積和銷售額同比分別下降３３﹒３％和３２﹒２％，分別為今年４月和５月以來最差。另外，

１１月份７０大中城市新建商品住宅價格指數同比下降１﹒６％，與上月相同，為連續第七個月

下跌，幅度續創２０１５年８月以來最大。

地產股早盤領跌午後跌幅收窄，一線房企跌勢收窄至１％以內，金地集團

（滬：６００３８３）走低０﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）跌０﹒７％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌０﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９５１﹒９９ －０﹒０７

上證綜合指數 ３１６８﹒６５ －０﹒２５ ３０５２﹒０５

深證綜合指數 ２０５４﹒９１ ＋０﹒３１ ４６１０﹒４４

上證Ｂ股指數 ２９０﹒１４ ＋０﹒１５ ０﹒７４

深證Ｂ股指數 １１６３﹒２２ ＋０﹒１１ ０﹒５５

上證１８０指數 ８３８９﹒９３ －０﹒３３

上證３８０指數 ５７８１﹒２５ ＋０﹒０８

深證成份指數 １１３５８﹒１１ ＋０﹒３２

中小創新指數 ２３６８﹒１９ ＋０﹒５０

深圳創業板指數 ２３９９﹒１２ ＋１﹒３１

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