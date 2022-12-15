《經濟通通訊社１５日專訊》上證１８０指數收跌０﹒３３％，報８３８９﹒９３點，上證

３８０指數升０﹒０８％，報５７８１﹒２５點。

外媒報道，中國正在制定一項規模逾１萬億元人民幣的半導體產業扶持計劃，擬向購買本土

半導體設備的中國企業發放２０％的採購成本補貼，計劃最早明年第一季度實施，將持續五年。

芯源微（滬：６８８０３７）、中芯國際（滬：６８８９８１）回應未暫收到通知。半導體股今

走強，芯源微（滬：６８８０３７）升３﹒９％，中芯國際（滬：６８８９８１）升０﹒５％，

炬芯科技（滬：６８８０４９）升７﹒５％，龍芯中科（滬：６８８０４７）升５﹒５％。

國家統計局公布，前１１月全國房地產開發投資１２３８６３億人民幣，同比下降９﹒８％

，降幅較１－１０月再擴大１個百分點；住宅投資９４０１６億元降９﹒２％。路透測算顯示，

１１月房地產投資同比下降１９﹒９％，為２０００年有記錄以來單月最差。惟地產股尾段異動

，粵泰股份（滬：６００３９３）近漲停，

廣匯物流（滬：６００６０３）升９﹒１７％。

煤炭股表現疲弱，兗礦能源（滬：６００１８８）跌２﹒７％，平煤股份

（滬：６０１６６６）跌２﹒６％，山煤國際（滬：６００５４６）跌２﹒３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

