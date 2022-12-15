《經濟通通訊社１５日專訊》上證１８０指數今日半日跌０﹒３６％，報８３８７﹒８３點

，上證３８０指數半日跌０﹒１２％，報５７６９﹒９７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１５﹒４３億元，用４﹒５７億

元或０﹒９％。

國家統計局公布，前１１月全國房地產開發投資１２３８６３億人民幣，同比下降９﹒８％

，降幅較１－１０月再擴大１個百分點；住宅投資９４０１６億元降９﹒２％。路透根據數據測

算顯示，１１月房地產投資同比下降１９﹒９％，為２０００年有記錄以來單月最差。地產股走

低，魯商發展（滬：６００２２３）跌半成，新城控股（滬：６０１１５５）跌３﹒２％，城建

發展（滬：６００２６６）、萬通發展（滬：６００２４６）跌近３％

輝瑞與中國醫藥（滬：６０００５６）達成協議，允許中國醫藥在中國經銷抗新冠藥物

Ｐａｘｌｏｖｉｄ。協議自１２月１４日起生效，直至明年１１月３０日止。中國醫藥開盤升一

成漲停，報１８﹒４５元。其他醫藥商業股跟漲，第一醫藥（滬：６００８３３）漲停，開開實

業（滬：６００２７２）升２﹒７％。

據《彭博》引述知情人士指，人民銀行要求部分國有大行利用自營交易櫃台購買債券吸收散

戶沽壓，幫助穩定國內債市。銀行股走弱，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌近２％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌０﹒９％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

