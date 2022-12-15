《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯合西方多國陸續收緊對華高階晶片出口，外媒本周報道

，中國正在制定一項規模逾１萬億元人民幣的半導體產業扶持計劃，擬向購買本土半導體設備的

中國企業發放２０％的採購成本補貼，該計劃最早可能在明年第一季度實施，計劃將持續五年。

有關消息於今日盤中再炒起，兩家晶片業上市公司回應有關傳聞。芯源微

（滬：６８８０３７）投資者關係部門相關人士回應內媒稱，有關報道屬於傳聞，不太確定消息

真偽；中芯國際（滬：６８８９８１）投資者關係部門相關人士回應稱，沒有收到具體的文件通

知，但公司一直有國家補貼。芯源微升３％，中芯國際升０﹒８％。

其他半導體股同升，中晶科技（深：００３０２６）、大港股份（深：００２０７７）漲停

，通富微電（深：００２１５６）升９﹒３％，炬芯科技（滬：６８８０４９）升７﹒８％，龍

芯中科（滬：６８８０４７）升７﹒１％，蘇州固鍀（深：００２０７９）升６﹒６％，富滿微

（深：３００６７１）升５﹒５％。（ｅｙ）

