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AH股新聞

15/12/2022 13:56

《Ａ股焦點》中芯Ａ稍升１％，公司人士稱未收到國家萬億扶持通知

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯合西方多國陸續收緊對華高階晶片出口，外媒本周報道
，中國正在制定一項規模逾１萬億元人民幣的半導體產業扶持計劃，擬向購買本土半導體設備的
中國企業發放２０％的採購成本補貼，該計劃最早可能在明年第一季度實施，計劃將持續五年。
　　有關消息於今日盤中再炒起，兩家晶片業上市公司回應有關傳聞。芯源微
（滬：６８８０３７）投資者關係部門相關人士回應內媒稱，有關報道屬於傳聞，不太確定消息
真偽；中芯國際（滬：６８８９８１）投資者關係部門相關人士回應稱，沒有收到具體的文件通
知，但公司一直有國家補貼。芯源微升３％，中芯國際升０﹒８％。
　　其他半導體股同升，中晶科技（深：００３０２６）、大港股份（深：００２０７７）漲停
，通富微電（深：００２１５６）升９﹒３％，炬芯科技（滬：６８８０４９）升７﹒８％，龍
芯中科（滬：６８８０４７）升７﹒１％，蘇州固鍀（深：００２０７９）升６﹒６％，富滿微
（深：３００６７１）升５﹒５％。（ｅｙ）

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