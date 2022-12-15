《經濟通通訊社１５日專訊》國務院提出要加強能源基礎設施建設，電氣設備股領漲，鳴志

電器（滬：６０３７２８）升７﹒９％，科達利（深：００２８５０）升７﹒２％，禾望電氣

（滬：６０３０６３）漲６﹒９％，宏發股份（滬：６００８８５）升６﹒８％，維科技術

（滬：６００１５２）升６﹒４％，道氏技術（深：３００４０９）升６﹒１％，南都電源

（深：３０００６８）升５﹒７％。

國務院表示，要提升電網安全和智能化水平，優化電力生產和輸送通道布局，完善電網主網

架布局和結構，有序建設跨省跨區輸電通道重點工程，積極推進配電網改造和農村電網建設，提

升向邊遠地區輸配電能力；優化煤炭產運結構，推進煤礦智能化、綠色化發展，優化建設蒙西、

蒙東、陝北、山西、新疆五大煤炭供應保障基地，提高煤炭鐵路運輸能力；加快全國幹線油氣管

道建設，集約布局、有序推進液化天然氣接收站和車船液化天然氣加注站規劃建設；大幅提高清

潔能源利用水平，建設多能互補的清潔能源基地，以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點加快建設大型

風電、光伏基地；統籌推進現役煤電機組超低排放和節能改造，提升煤電清潔高效發展水平。推

動構建新型電力系統，提升清潔能源消納和存儲能力。（ｅｙ）

