《經濟通通訊社１５日專訊》建設銀行金融市場部最新觀點認為，明年人民幣匯率將面臨比

今年小的外部壓力，國內疫情的發展及防控措施的調整將是主要的不確定性；若疫情能有所好轉

且防疫措施順勢放鬆，再輔之以一系列支持性的政策，經濟有望進一步修復，市場情緒將因此得

到提振。建行金融市場部胡珊珊報告中並指出，一旦市場預期好轉，今年積累的大量貿易順差將

轉化為實際的結匯力量。因而，即便明年的貿易順差將同比收窄，人民幣仍有可能得到更強的來

自實需的支撐。

報告認為，從外部條件看，明年美國經濟增長動能放緩，美聯儲加息節奏放緩，美指在連漲

兩年後有望出現明顯回調，目前這也是市場的普遍預期。其次，從利率的角度來看，中美負利差

的程度有望收窄甚至扭轉，相應提升人民幣資產的吸引力，吸引跨境資金的持續流入。當然，人

民幣匯率還會受到中國出口放緩以及中美關係可能繼續滑坡等不利因素的影響。

今年至今人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）累計下跌超８％，盤中最大跌幅則超過１３％，為

１９９４年匯率併軌以來最大年度調整。（ｗｌ）

