《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局今日公布的工業消費及投資數據全部大幅遜於市場

預期，疫情拖累中國經濟疲態不改。其中，１１月工業同比增速為六個月低位，消費同比降幅為

六個月最大，１－１１月固定資產投資同比增速為年內最低。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，總的來說，１１月宏觀經濟數據主

要體現了疫情的短期性、階段性、局部性衝擊，工業生產、基建與製造業投資、貨物進出口保持

穩定增長，依然是對沖壓力的主要動能來源，但社會零售、房地產投資仍是主要拖累項，城鎮調

查失業率尤其是２５－５９歲勞動力調查失業率略有回升。

考慮到疫情防控措施的優化落實，可以確定的是，中國經濟最困難的時刻已經過去，宏觀經

濟供需雙弱格局只是暫時性現象，預計後續宏觀經濟將繼續平穩運行、提質升級、全面恢復。隨

著高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效持續顯現，經濟有望繼續保持溫和回升的向好勢頭、回

歸正常軌道、運行在合理區間並逐漸達至潛在產出增速的正常水平。（ｗｌ）

