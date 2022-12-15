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AH股新聞

15/12/2022 15:50

【數據解讀】付凌暉：１１月經濟動能恢復減弱，疫情反彈影響加大

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地１１月工業投資和消費數據全面遜預期。國家統計局新聞
發言人付凌暉解讀稱，總的看，１１月份中國經濟頂住疫情反彈等多重壓力，總體上保持恢復態
勢；但國際環境複雜演變，世界經濟繼續走弱，國內疫情反彈影響加大，市場需求不足，經濟恢
復動能減弱。他表示，隨著穩投資政策持續落地見效，重大項目加快建設，投資有望保持持續增
長。同時工業生產將逐步恢復，企業經營預期改善，工業經濟有望穩定發展。
　
＊節日臨近，物價上漲壓力加大＊
　
　　統計局官網刊登付凌暉答記者問稱，近期全球大宗商品價格漲幅雖有所回落，但總體上仍處
於高位，對國內價格的輸入性影響猶存；加之元旦、春節「兩節」臨近，豬肉、鮮菜、鮮果價格
可能出現季節性上漲，會一定程度加大價格上漲壓力。但中國市場供給能力強大，保供穩價措施
有力，物價有望繼續保持總體穩定。
　　付凌暉表示，支撐中國物價穩定的理由包括：全年糧食實現豐收，豬肉價格不具有大幅上漲
基礎，工業和服務業市場供給充足以及保供穩價成效將持續顯現；而面對經濟下行壓力，中國沒
有採取大水漫灌的強刺激政策，也有利於保障市場價格平穩。
　
＊就業壓力有所上升，總量壓力和結構矛盾仍存＊
　
　　中國公布１１月全國調查失業率升至５﹒７％，３１個大城市城鎮調查失業率升至６﹒７％

　　面對雙雙攀升的失業率數據，付凌暉表示，１１月份，受疫情大面積反彈、企業生產經營困
難增多影響，就業壓力有所上升。從１１月份情況看，在就業優先政策措施作用下，尤其是針對
大學生等重點群體加大幫扶力度，青年人失業率連續下降。１１月份，１６－２４歲勞動力城鎮
調查失業率為１７﹒１％，比上月回落０﹒８個百分點。
　　從下階段情況看，就業形勢逐步改善，保持總體穩定仍具有較多有利條件。一是經濟逐步恢
復帶動增強，將帶動就業需求擴大，增加就業崗位。二是服務業改善有利於就業擴大。疫情防控
優化調整措施逐步落實，有利於正常生產生活秩序恢復，交通物流、居民出行逐步增加，將帶動
住宿、餐飲、旅遊等服務業恢復。三是穩就業政策持續發力。加大重點群體就業幫扶，也為就業
穩定提供有力保障。
　　但付凌暉同時稱，就業總量壓力和結構矛盾依然存在，要繼續落實落細穩經濟各項政策和疫
情防控優化調整措施，推動經濟持續恢復，落實就業優先政策。（ｗｌ）

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