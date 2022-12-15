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AH股新聞

15/12/2022 17:37

【聚焦人幣】上月末外資持中國債券跌至３﹒３萬億，連續十月減持

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人行上海總部今日公布數據顯示，截至１１月末，境外機構持
有銀行間市場債券３﹒３３萬億元人民幣，約佔銀行間債市總托管量的２﹒７％。該餘額較１０
月末的３﹒３８萬億元人民幣繼續下滑，下降規模環比有所擴大，為外資連續第１０個月減持人
民幣債券。（ｗｌ）

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