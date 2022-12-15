《經濟通通訊社１５日專訊》人行上海總部今日公布數據顯示，截至１１月末，境外機構持
有銀行間市場債券３﹒３３萬億元人民幣，約佔銀行間債市總托管量的２﹒７％。該餘額較１０
月末的３﹒３８萬億元人民幣繼續下滑，下降規模環比有所擴大，為外資連續第１０個月減持人
民幣債券。（ｗｌ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
15/12/2022 17:37
【聚焦人幣】上月末外資持中國債券跌至３﹒３萬億，連續十月減持
《經濟通通訊社１５日專訊》人行上海總部今日公布數據顯示，截至１１月末，境外機構持
有銀行間市場債券３﹒３３萬億元人民幣，約佔銀行間債市總托管量的２﹒７％。該餘額較１０
月末的３﹒３８萬億元人民幣繼續下滑，下降規模環比有所擴大，為外資連續第１０個月減持人
民幣債券。（ｗｌ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
上一篇新聞︰15/12/2022 17:45 【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０１億元，買盈富沽騰訊
15/12/2022 18:49 《國企紅籌》海信家電（９２１）暫認購約１０﹒２億元理財產品
15/12/2022 17:45 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
15/12/2022 17:45 《港股通》騰訊（００７００）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰