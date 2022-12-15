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AH股新聞

15/12/2022 14:30

【數據解讀】澳新：上月經濟表現相當差，料拖累全年增長不到３％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局今日公布的１１月工業消費及投資數據全部大幅遜
於市場預期，疫情拖累中國經濟疲態不改。其中，１１月工業同比增速為六個月低位，消費同比
降幅為六個月最大，１－１１月固定資產投資同比增速為年內最低。
　　澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，１１月份數據相當之差，情況比１０月更壞。
工業生產數據是推算內地經濟增長重要指標，而數據增幅持續向下，零售表現更疲弱，加上內地
放寬放疫措施，導致感染個案急升，估計第四季經濟增長表現不會太好，或拖累內地經濟全年增
長不到３％。
　　楊宇霆預計，內地疫情明年１月都未有改善，拖累消費負增長延續至明年年初，甚至影響春
節假期旺季消費表現，經濟數據繼續「捱打」，導致明年首季經濟增長疲弱。不過，防疫政策放
鬆始終利好消費表現，預期春天過後，當局陸續適應和處理到疫情反彈問題，加上受惠低基數效
應，將會令國內經濟錄得不錯的反彈，明年全年有望增長５﹒４％，料當中１％至２％貢獻來自
基數效應。他並提醒，明年進出口表現仍會受制外圍經濟衰退風險，即使內地本土經濟恢復，製
造業仍要捱多一段時間。（ｃｔ）

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