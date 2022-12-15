【ＦＯＣＵＳ】因即是果，果即是因。「動態清零」國策極限反轉，各地感染峰值遠未至，

惟內地１１月工業、消費、固投三大重磅經濟數據早已寒意升級；繼中央政治局定調明年全力「

穩增長」後，留意周四（１５日）同日啟幕的中央經濟工作會議，會否展示「非如此不可」的置

之死地而後生決心。



＊消費負增長惡化，「陰陽混雜」恐再挫供應鏈＊



巨輪般的中國經濟是否正面臨「跌出合理區間」？繼上周公布的１１月出口，錄逾兩年半最

大同比跌幅（－８﹒７％）後，臨時公告取消發布會的國家統計局今早在線公布，被視作增長基

石的消費，連續第二個負增長且按年跌幅擴大至－５﹒９％（預期：－３﹒７％）。

分商品種類看，通訊器材、服裝鞋帽按年跌幅急劇擴大至雙位數，分別錄－１７﹒６％、－

１５﹒６％；飲料、烟酒、家電、化妝品、金銀珠寶、家具、建築裝潢材料等全數縮水，一枝獨

秀的汽車亦未能幸免－４﹒２％。不過，糧油食品、中西藥物銷情火爆，後者銷售額更按年飆

８﹒３％。

再看另一被寄予厚望的投資，首１１月增５﹒３％（預期：５﹒６％），錄今年最低，但基

建投資就連續７個月加速至８﹒９％。另一邊廂，獲「三支箭」融資鬆綁的內房，需求端繼續冰

封，首１１月商品房銷售額降幅再擴大至２６﹒６％；供給端方面，１１月施工面積、新開工面

積較１０月不升反跌。

此外，因疫情短期衝擊加大，１１月規模以上工業增加值按年增２﹒２％（預期：３﹒６％

），錄半年最低。隨著內地感染病例蔓延，各行業「陰陽混雜」恐導致新的供應鏈、生產鏈阻塞

乃至中斷，繼而拖累工業增加值。



＊對沖「大重開」短期衝擊，「殺手鐧」待揭盅＊



面對２０２３大重開、大感染、大復甦之年的顛簸之途，如何對沖短期衝擊？國務院周三

（１４日）印發《擴大內需戰略規劃綱要（２０２２－２０３５年）》，目標到２０３５年，消

費和投資規模再上新台階，城鄉居民人均收入再邁新的大台階，中等收入群體顯著擴大，國內市

場的國際影響力大幅提升。

如何實現？值得留意的是，規劃提出「提高勞動報酬在初次分配中的比重」、「加大財稅制

度對收入分配的調節力度」、「加強房地產市場預期引導，探索新的發展模式」、「實施漸進式

延遲法定退休年齡」等。

回顧過去逾２０年的「擴大內需」史，從１９９８年２月為應對亞洲金融危機的第一次「擴

大內需」，增發國債刺激基建，啟動地產、醫療、教育市場化改革；到２００８年１１月第二次

「擴大內需」祭出四萬億；再到２０１４年７月第三次「擴大內需」，啟動棚改、放開市場資本

投資准入－－無不造就Ａ股大牛市。

隨著中央經濟工作會議今日揭幕，國務院總理李克強上周放言的「中國經濟增速將會持續回

升」底氣何在？政策工具「殺手鐧」快將揭盅。

