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AH股新聞

15/12/2022 12:07

《行業報告》ＩＤＣ：預計明年中國手機出貨量同比降０﹒９％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》ＩＤＣ中國１５日表示，預計２０２３年中國手機市場出貨量
同比下降０﹒９％，降幅收窄；２０２４年有望迎來反彈。短期內，智能手機發展難有大的創新
突破。
　　但是廠商會加強與供應鏈深度合作，推出更多定制化產品，盡可能吸引消費者。例如：新形
態的折疊屏手機仍將保持快速增長。（ｃａ）

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