《經濟通通訊社１５日專訊》ＩＤＣ中國１５日表示，預計２０２３年中國手機市場出貨量

同比下降０﹒９％，降幅收窄；２０２４年有望迎來反彈。短期內，智能手機發展難有大的創新

突破。

但是廠商會加強與供應鏈深度合作，推出更多定制化產品，盡可能吸引消費者。例如：新形

態的折疊屏手機仍將保持快速增長。（ｃａ）

