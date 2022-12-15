《經濟通通訊社１５日專訊》據《路透》引述消息人士報道，美國政府計劃將中國最大晶片

廠長江存儲和另外數十家公司列入貿易黑名單的同時，會把部分中國企業剔除在名單外。

在北京，外交部發言人汪文斌主持例行記者會昤回應，作為原則，中方在有關問題上的立場

是一貫、明確的，中方敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國特定企業採取歧視性、不公

平的做法，停止將經貿問題政治化、武器化。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

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