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AH股新聞

16/12/2022 10:40

【新冠肺炎】加強農村防控工作方案發布，加快提升老年疫苗接種率

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院聯防聯控機制印發加強農村地區新
冠肺炎疫情防控和健康服務工作方案，其中提出，加快推進農村人群尤其是老年人新冠病毒疫苗
接種。加快提升農村地區８０歲及以上人群接種率，繼續提高６０－７９歲人群和其他年齡段人
口接種率。
　　承擔接種任務的鄉村醫療衛生機構要通過設立老年人綠色通道或安排流動接種車下鄉進村等
措施，最大程度為農村居民特別是老年人接種提供便利。

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