《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委官網發布答記者問稱，國內疫

情反彈對１１月份經濟穩定恢復造成一定影響，消費、服務業發展受到制約，外貿進出口出現回

落，製造業企業預期有所走弱。但是隨著疫情防控優化措施的持續落實，穩經濟各項政策效應逐

步釋放，中國經濟增速有望持續回升。



＊加大對中小微企業和個體工商戶的支持力＊



發改委指出，總的來看，中國經濟經受住了超預期衝擊因素的影響，展現出較強韌性和潛力

，發展質量穩步提升，就業物價基本平穩，經濟回穩向好的趨勢沒有改變。同時，注意到，當前

中國經濟發展面臨的外部環境更趨複雜嚴峻，世界經濟增長動能減弱，促進經濟持續恢復還需要

付出艱苦努力。

下一步，將持續推進穩經濟一攬子政策和接續措施落地見效，發揮推進有效投資重要項目協

調機制作用，進一步加快政策性開發性金融工具資金投放使用和基礎設施項目建設，積極擴大有

效投資，促進重點領域消費加快恢復發展，加大對中小微企業和個體工商戶的支持力度，加快建

設現代化產業體系，強化糧食、能源資源和產業鏈供應鏈安全保障，扎實做好重要民生商品保供

穩價。將加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展的政策合力，推動經濟運行整體好轉，實

現質的有效提升和量的合理增長。

