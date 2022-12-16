《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委官網發布新聞發言人回答記者

問題稱，２０２３年，發改委將加快實施創新驅動發展戰略，鼓勵和引導各類市場主體攻克產業

關鍵核心技術、規模化應用創新成果，在關係安全發展的領域加快補齊短板。強化重要產業鏈供

應鏈安全穩定風險監測預警和苗頭性問題分析研判，及時處置潛在風險，打通痛點堵點卡點，保

持產業鏈供應鏈穩定。



＊加快實施「東數西算」等重大工程＊



大力培育和發展壯大新技術新業態新模式新產業，推動戰略性新興產業融合集群發展，著力

培育壯大一批新的經濟增長點。堅持把新型基礎設施建設作為擴大有效投資的重要方向，綜合運

用中央預算內投資、地方政府專項債、政策性開發性金融工具等支持手段，引導社會資本投資新

型基礎設施建設。

加快發展數字經濟，加快實施「東數西算」等重大工程，開展數字化轉型試點，促進數字經

濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。加快探索構建數據要素基礎性制

度，出台若干配套政策，促進數據高效流通使用、賦能實體經濟。推動平台經濟規範健康持續發

展。

推動創新鏈產業鏈資金鍊人才鏈深度融合，引導各類創新要素進一步向企業集聚，強化企業

科技創新主體地位。探索多元化投入機制，大力推進工程研究中心、產業創新中心、企業創新中

心等創新平台建設，加快國際科技創新中心和區域創新高地建設，推動形成支持全面創新的基礎

性制度。

１－１１月份，高技術製造業增加值同比增長８﹒０％，比規上工業增速高４﹒２個百分點

；高技術產業投資增長１９﹒９％，比全部投資增速高１４﹒６個百分點；人工智能、大數據、

雲計算、物聯網、光伏、新能源汽車等行業表現亮眼。

