《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委官網發布新聞發言人回答記者

問題稱，今年以來國際能源供應形勢嚴峻複雜，能源價格保持高位，對迎峰度冬能源保供穩價帶

來不利影響。面對這些困難挑戰，發改委從三方面開展工作，一是確保能源安全保供。指導產煤

省區和煤炭生產企業在確保安全的前提下保持穩定生產，確保煤炭供應平穩。強化火電非計劃停

運和出力受阻管理，優化水電調度保持頂峰能力，保障高峰電力供應。組織主要油氣企業安全滿

負荷生產，加大煤制氣、煤層氣等非常規氣的生產供應力度。推動能源進口多元穩定，保障能源

供應。



＊密切監測東北地區供暖企業庫存＊



二是健全煤炭、天然氣、電力多能互補的綜合應急調度機制，強化調度安排，著力提高能源

頂峰能力。提前組織制定預案，做好應對後續寒潮天氣的準備，牢牢守住民生用能底線。做好重

點地區、重點時段保暖保供工作，密切監測東北地區供暖企業庫存，強化鐵路運輸保障；統籌用

好儲氣，嚴格合同履約，做好北京、河北等重點地區民生用氣保供；確保元旦春節等重點時段能

源供應。

三是組織做好電煤、電力中長期合同簽約履約工作，指導督促供需企業抓緊銜接資源、簽訂

合同，切實保障今冬明春煤炭電力供應平穩和價格穩定。保持核電滿發穩發，推動風電、光伏發

電多發多用，用好跨省跨區輸電通道，做到餘缺互濟、峰谷互補。多措並舉，切實保障經濟社會

發展合理用能需求。

１－１１月份，全國原煤產量同比增長９﹒７％，截至１０月底，全國發電總裝機達到２５

億千瓦，同比增長８﹒３％；其中，水電、風電、光伏等可再生能源發電裝機合計達到１１﹒２

億千瓦。前三季度，可再生能源新增裝機佔全國新增發電裝機的７８﹒８％。１－１１月份，全

國原油產量１﹒８８億噸，同比增長３％；天然氣產量１９７４億立方米，增長６﹒４％。

