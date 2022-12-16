《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人就當前經濟社會發

展有關情況答記者問時表示，圍繞進一步提升傳統消費、擴大服務消費、培育新型消費、倡導綠

色消費、拓展農村消費、完善促進消費的體制機制等方面，大力促進消費提質升級。

一是持續提升傳統消費。推動增加高品質基本消費品供給，提高吃穿等基本消費品質，釋放

出行消費潛力，促進居住消費健康發展。二是積極發展服務消費。更好統籌疫情防控和經濟社會

發展，擴大文化和旅遊消費，增加養老育幼服務消費，提供多層次醫療健康服務，提升教育服務

質量，促進群眾體育消費，推動家政服務提質擴容，提高社區公共服務水平。三是加快培育新型

消費。支持線上線下商品消費融合發展，培育「互聯網＋社會服務」新模式。四是大力倡導綠色

低碳消費。積極發展綠色低碳消費市場，倡導節約集約的綠色生活方式。五是拓展農村消費。健

全農產品流通網絡，加強農村商貿體系建設。推動農村居民汽車、家電、家具、家裝消費升級，

引導縣域引入城市消費新業態新模式。六是完善促進消費的體制機制。著力加強標準質量和品牌

建設，穩步提高消費品質量安全水平。強化消費信用體系建設，加強消費者權益保護。

